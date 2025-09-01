С амоубийствена скорост разви моторист в стремежа си да избяга от полицията.

Той е карал с превишена скорост от 200 км/ч и униформените започват преследване с цел да го арестуват.

Служители на ELAS са се опитали да спрат голям мотоциклет, управляван от мъж и жена. Преследването е продължило приблизително 25 минути, а екшънът се разиграва в Родос, Гърция.

Шофьорът на мотоциклета, в опита си да се „разкара“ от полицаите, развил главозамайваща скорост, достигайки дори 200 км/ч.

Във видео, представено от ANT1, се вижда как мотоциклетът препуска с превишена скорост покрай автомобили. Шофьорът е нарушил няколко червени светофара и няколко знака СТОП, като е изложил на опасност себе си, спътника си, както и преминаващите пешеходци и шофьори.

В крайна сметка полицията решава да прекрати преследването, тъй като преценява, че има непосредствен риск от инцидент или злополука. Въпреки това, те продължават разследването си през цялото това време, търсейки записи от охранителни камери, за да го идентифицират.

В събота (30/8), когато най-малко очаква, цели 5 месеца след гонката, полицаи отишли ​​в дома му, за да го арестуват. Мъжът първоначално оказал съпротива и отблъснал един от полицаите, но в крайна сметка бил арестуван.

Мотоциклетният Фитипалди е отведен в отдела на пътната полиция в Родос, където е образувано досъдебно производство, пише Enikos.