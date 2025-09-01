Б улевард „Панчо Владигеров“ в София бе внезапно затворен в участъка между кварталите „Люлин“ и „Обеля“ заради пропадане на пътното платно. За това съобщи кметът на район „Връбница“ Румен Костадинов с публикация в социалните мрежи.

Инцидентът е станал по-рано в понеделник, а на мястото незабавно са пристигнали екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, които са обезопасили опасната зона, за да бъде избегнат риск за преминаващи хора и автомобили.

Към момента не е ясна причината за пропадането, но се очакват експерти от „Метрополитен“ и „Софийска вода“, които ще извършат оглед и ще установят какво е довело до деформацията на пътната настилка. Сред възможните причини са повреди в подземната инфраструктура, течове или компрометирана основа на пътя.

Градската управа призовава жителите и шофьорите да избягват района, докато се работи по проблема. Костадинов отправи апел към всички граждани да планират алтернативни маршрути и да следят за информация относно временни промени в разписанието на градския транспорт.

„Всичко се прави с цел осигуряване безопасността на гражданите“, подчерта в съобщението си районният кмет.

Очаква се допълнителна информация за причините за пропадането, както и срокове за възстановяване на движението по един от основните пътни артерии в тази част на столицата.