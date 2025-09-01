З вездата от филма „Мамо“ на Ксавие Долан - Антоан Оливие Пилон, е тайно в София.

Актьорът е пристигнал за снимките на новия филм на Теодор Ушев „На празен ход“. Още след пристигането режисьорът го е разходил из столицата, за да му покаже някои от забележителностите, като първо са се щракнали пред Народния театър „Иван Вазов“. „Нощна стража - екипът на световните звезди започва да пристига в София за снимките на Idling („На празен ход“) - втория ми игрален филм. Предполагам, не се случва често звезди от ранга на Антоан Оливие Пилон, участвали в два филма, наградени в Кан ("Мама", "Лорънс завинаги", "Матиас&Максим", на Квебекската национална гордост Ксавие Долан), да участват в български филм. Антоан е първият от звездите, които идват в София за „На празен ход“. Кои са следващите – очаквайте скоро“, коментира Тео Ушев.

Скандал

Филмът му беше един от трите, одобрени за финансиране с бюджет над 600 000 лв. от Националния филмов център през 2022 г. „На празен ход“ е класиран на второ място - пред „5 пъти, в които баща ми си забрави чантата“, на Драго Шолев. На трето място се класира „45“ на Камен Калев. Заповедта на директора на филмовия център Петър Тодоров обаче бе обжалвана от "Гала филм" ООД, продуцентската компания на Галина Тонева и Кирил Кирилов. Двамата са продуценти и на филма на Виктор Божинов "Бягство", който беше включен в списъка на потенциалните кандидати за "Оскар" от България, но създателите му го оттеглиха със скандал заради несъгласие с подбраната комисия и процедурата на избор. „На празен ход“ е канадска продукция, съвместно със студиото на Николай Мутафчиев. На снимачната площадка режисьорът ще се присъедини към сценариста Крис Робинсън, с когото работеха по „Дневниците на Липсет“. Снимките ще бъдат в България и Канада.

Забранен

Антоан Оливие Пилон е роден в Монреал. За пръв път се снима, когато е на 12 г. - в реклама на френско-канадския спортен канал RDS. Първата си главна роля на Фрисон получава през 2010 г. във Frisson des collines, последвана от роля в Just for Laughs: Gags. След няколко младежки сериала той се появява в индокитайския музикален видеоклип към песента College Boy. Спорното видео за тормоза в училище е режисирано от Ксавие Долан и е забранено по определени канали за зрители под 16 години. На следващата година Пилон е избран за главната роля във филма „Мама“, също от Ксавие Долан. Филмът печели наградата на журито на Филмовия фестивал в Кан през 2014 г. Той е обявен за един от най-добрите актьори под двадесетгодишна възраст от IndieWire.

Лео Богдановски