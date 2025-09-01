Ф олклорната прима Поли Паскова изпи една малка водка в леден бар на минус 30 градуса.

„Това е т.нар. ледена стая, която се намира на 85-я етаж на небостъргач. Преди да влезеш, те обличат в бели кожи. Преди това, пак в същата сграда, бях на вечеря по женски, където ни сервираха червен хайвер и ребра със сметана в хляб, а целият етаж е в стъкла, откъдето можеш да видиш целия град отвисоко“, разказа пред „Телеграф“ народната певица.

Поли Паскова на вечерята по женски на 85-я етаж на небостъргач

Бели гълъби

Разпускането се е случило след изявата й на Острова на чудесата - комплекс като мол със заведения, пещери, влакчета в руската столица.

Там се намира и зала „Москва“, в която българката пя пред близо 5000 души публика и представи една от песните емблеми в своя репертоар – „Бели гълъби“.

Приятелките се снимат сред злато и разкош.

Аплодисментите дълго не стихваха, а певицата с радост отбеляза, че в края на песента част от публиката пееше заедно с нея. След концерта е останала още 5 дни. „Бяхме на водно шоу с делфини, косатки, пингвини, моржове, акробатика.

Возихме се и на корабче по река Москва, както и с влака стрела до Санкт Петербург. Там си направихме и дневно, и нощно пътуване с корабче и от толкова много плавателни съдове през нощта ми заприлича на задръстването по „Цариградско шосе“ в София.

Пред сградата, в която е сниман филмът Москва не вярва на сълзи"

Посетихме и 4 манастира с оригинални чудотворни икони. Само пред „Матрона Московска“ имаше 1 км опашка, чакат по 4 часа да се поклонят пред мощите на светицата. Имахме късмет, че срещнахме игуменката, която ни вкара веднага и ни разказа историята на жената, която е била сляпа като Ванга и Преподобна Стойна“, разказва Поли Паскова.

Певицата обиколи 4 манастира с чудотворни икони

От Иверския манастир си е взела уникален подарък – матрьошка с 5 ръчно изрисувани светци: най-отгоре е Иверската Богородица, отвътре са Исус Христос, Свети Николай, Йоан Кръстител и Ангел Хранител.

„Подарих я на моя много скъпа приятелка. Мен вещите вече не ме блазнят толкова, колкото изживяванията – да усетим енергията, пулса и вибрацията на мястото, където сме. Поклонихме се и на Иверската икона в центъра на Червения площад, както и на Казанската – там чакахме час и половина. Тя е леко напукана даже, но се помолихме и за света, и за България, и за нашия народ. Направихме обща молитва, хванати за ръце, и усетихме страхотна сила“, добави певицата.

Дворец

С особено вълнение тя посетила дворцово-парковия ансамбъл, разположен на южния бряг на Финския залив и намиращ се в едноименния град Петерхоф, на 29 км от Петербург. Той е основан от Царя Обединител и първи император на Русия - Петър I, през 1710 г.

Освен това тя отскочила и до градчето Пушкин, където се намира дворецът на Екатерина Втора – една от най-властните и забележителни държавнички в Руската империя и неслучайно наречена – Екатерина Велика. „Реставриран е в най-големия лукс – златни статуи, фонтани с лебеди, невероятна градина. Хиляди туристи минават на ден оттам, а билетът да влезеш е около 120 лв.“, добави звездата. Следващите й пътувания са до Южен Виетнам и Литва.

Китайци правят светещи знамена за концерта й в НДК

Поли Паскова се е срещнала с партньорите си от Китай след концерта в Русия.

Получи огромен букет от китайските й партньори след концерта

„Обещаха да подпомогнат големия ми концерт в зала 1 на НДК за 25 г. на сцената на 11 октомври 2025 г. Възхитена съм, че китайци подават ръка на българския фолклор. Казаха, че ще изработят и изпратят светещи ленти в бяло, зелено и червено за цялата зала, като за всеки присъстващ ще има подарък с нанотехнология.

Отделно от това ще има томбола за няколко подаръка от 1000 евро, пак от тях. Фирмата е с 6 завода и е в топ 5 в Китай.

Пея на големите им форуми по света и съм на специално внимание. Ръководството на най-високо ниво ще дойде в НДК, което ме прави още по-отговорна“, каза певицата.

На сцената с нея ще са ансамблите „Чинари“, „София 6“ и „Български ритми“, а за концерта ще излезе и нейната първа стихосбирка.

„Публиката ще чуе послания с разтърсващ ефект от сцената. Спектакълът ще бъде симбиоза между разнообразни песни, танци и духовни послания, адресирани към българската душа“, добави звездата. На пазара вече е най-новият й албум „Цвете в косите“, а входните талони за шоуто й се продават в сайта „Купи билети“.

Лео Богдановски