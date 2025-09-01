П атладжаните, или сините домати, както разговорно ги нарича народът, са възхитителен продукт, който в съвремието го има целогодишно. Но по традиция сега започва най-усиленият период за хапване на специалитети с този зеленчук. Иван Звездев предлага идеи от родната традиция, но съобразени и с европейския вкус, още zvezdev.com.

Кьопоолу

Продукти:

1 голям патладжан - 300 г

2-3 чушки - 200 г

1 домат

2 с.л. олио

3-4 скилидки чесън

4 стръка ситно нарязан магданоз

1 с.л. оцет

1 ч.л. сол

Приготвяне:

Почистете патладжаните и ги надупчете на няколко места с нож. Полейте с малко олио и сложете в тава, покрийте ги с фолио и изпечете за 30-40 минути на 200 градуса в предварително затоплена фурна. Изпечете чушките и ги обелете. Чесънът се стрива с малко сол и олио в голяма дървена купа, за да стане на кашичка. От изпечения патладжан се отделя сърцевината и се маха обелката. Смачква се добре заедно с чесъна в същата купа. Добавят се печените чушки и се стриват. Доматът се нарязва на ситно и слага при стритите зеленчуци. Добавя се чесън и поръсва със ситно нарязан магданоз. Посолява се, полива се с оцет и олио и разбърква добре. Готовото кьопоолу е добре да отлежи 30 минути в хладилник, за да се смесят добре вкусовете.

Постен тюрлюгювеч

Продукти

2 патладжана - 400 г

2 глави кромид лук

1 к.ч. олио - 80 мл

250 г зелен фасул

2 червени чушки

1 зелена чушка

2-3 моркова - 200 г

250 г бамя (стерилизирана или замразена)

2 картофа

2-3 домата - 300 г

2 стръка целина

2-3 скилидки чесън

сол на вкус

Приготвяне:

Патладжаните се измиват и режат на филии с дебелина един пръст. Слагат се в наклонена тава и поръсват с лъжичка сол. Оставят се да се отцеди горчивия сок за 20-30 минути. Зеленият фасул се реже на едри парчета и слага в кипяща посолена вода. Вари се 10-15 минути и отцежда. Лукът се нарязва на едро. В глинен гювеч се налива половината олио и се слага лук. Чушките се режат на едри парчета и слагат при лука. Поръсват се с няколко щипки сол. Морковите се нарязват на колелца и слагат в гювеча. Добавя се бамя. Картофите се обелват и режат на кубчета. Слагат се в гювеча. Посолените патладжани се изплакват с вода и режат на едри кубчета и добавят при картофите заедно със сварения зелен фасул. Доматите се режат на дебели полумесеци. Редят се върху продуктите и поръсват с малко сол. Целината се реже на дребно. Слага се върху доматите. Добавят се обелени цели скилидки чесън. Посолява се и полива с останалото олио. Гювечът се затваря с капак. Слага се в студена фурна. Загрява се до 150 градуса и пече 2,30-3 часа. Поднася се топъл, но е много вкусен и студен.

Лютеница

Продукти:

3 кг червени чушки

500 г доматено пюре

1,2 кг патладжани

120 мл олио

1/2 ч.л. сушен чесън

2 моркова

2 с.л. захар

1 с.л. сол

Приготвяне:

Морковите се слагат в 500 мл подсолена вода и варят на тих огън за 8-10 минути, след което се настъргват на ренде или мелят. Чушките и патладжаните се изпичат, почистват се от семето и се обелват. Мелят се с робот или машинка за мелене на месо. Смесват се с доматено пюре и сварените моркови. Посоляват се и поръсват със захар и сушен чесън. Разбъркват се добре. В тиганче се налива олио и се загрява, докато запуши, тогава се налива постепенно в купата при зеленчуците, като се бъркат постоянно, за да го поемат. Готовата лютеница се слага в буркани, затварят се и слагат в тенджера със студена вода, която трябва да ги покрива. Загрява се и след кипване на тих огън бурканите се стерилизират за 20 минути. Изваждат се горещи и се обръщат с капачките надолу и оставят да изстинат.

Шницели

Продукти:

2 патладжана

2 печени червени чушки

1 домат

2 скилидки чесън

100 г кашкавал

10 орехови ядки

5-10 листенца пресен босилек (1/2-1 ч.л. сушен)

10 листенца пресен магданоз

сол на вкус

1-2 с.л. зехтин

За паниране:

2 яйца

1 ч.ч. брашно

4 филийки хляб

Приготвяне:

Измиваме патладжаните и ги нарязваме на еднакви по дебелина филийки. Посоляваме обилно и ги оставяме за кратко, да се отцеди горчивият им сок. В хаванче стриваме скилидки чесън заедно с орехови ядки и сол. Когато се получи кашичка, поливаме със зехтин и поръсваме с листенца пресен босилек и магданоз. Продължаваме да стриваме. Измиваме много добре патладжана и го подсушаваме. Изпичаме го за 5-10 минути и от двете страни върху леко намаслена грил плоча. Нарязваме 1 домат на тънки филийки, настъргваме кашкавал на едро ренде. Мажем филийка изпечен патладжан с пестото, отгоре нанасяме настърган кашкавал, редим филийки домати и ивички червени чушки. Затваряме с втора филийка патладжан. По същия начин оформяме и останалите патладжани. Мелим филийки хляб на едри трохи, в купичка счупваме яйца. Панираме патладжаните последователно в брашно, яйца и галета, след което ги редим в тава, с хартия за печене на дъното. Поливаме обилно със зехтин и поставяме в средата на предварително затоплена фурна. Печем на 180 градуса в продължение на 20-30 минути. Поднасяме с прясна салата.