У краинците засипаха руснаците с "Фламинго". Взривени са самолети, има загинали. Кошмарът на Путин се превърна в реалност. Твърди се, че въпросната база се управлява от Федералната служба за сигурност (ФСБ).

Серия новоразработени украински крилати ракети „Фламинго“ поразиха базата на руската Служба за сигурност и разузнаване ( ФСБ ) на окупирания Кримски полуостров.

Според първите съобщения, един агент на Кремъл е бил убит при атаката, а шест самолета, разположени там, са били унищожени или повредени.

Най-малко три мощни крилати ракети "Фламинго", вероятно изстреляни от Одеска област на Украйна, прелетяха над западната част на Черно море и удариха крайбрежен обект близо до град Армянск, съобщи украинският военен портал "Militarniy".

Според съобщенията, споменатата база се управлява от Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на съветското КГБ, след руското нахлуване и анексиране на Крим през 2014 г.

Според информацията в украинските медии, ракетите са поразили административна сграда и са унищожили шест военни самолета, използвани от оперативни лица на ФСБ за морски патрули.

Те са идентифицирани като самолети A-8 Hivus или A25PS, които могат да превозват съответно 8 и 25 въоръжени войници. Социалните мрежи от Армения съобщиха за пристигането на службите за спешна помощ на мястото на нападението.

Украинските медии публикуваха в неделя видеоклип, направен от военен блогър, известен като "Николаевски Ваньок", показващ три крилати ракети, изстреляни една след друга на разсъмване.

Според източника, видеото показва атаката в събота. Видеото показва как една от ракетите изхвърля спомагателния стартов двигател, който е конструктивна характеристика на ракетата "Фламинго".

Сателитни снимки от европейската мрежа „Коперник“ показват възможни щети от експлозията и пожара в периметъра на базата.

#Ukraine: 2. Yesterday, Aug 30th, UA demonstrated the 1st public use of its FP-5 Flamingo cruise missile, hitting a barracks nr #Armyansk, #Crimea, & damaging or destroying 6 military hovercraft, possibly Khivus A-8s or the larger A25PS class. https://t.co/ycZktGHZ3O pic.twitter.com/xgPLWdn6pL