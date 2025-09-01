У краинците засипаха руснаците с "Фламинго". Взривени са самолети, има загинали. Кошмарът на Путин се превърна в реалност. Твърди се, че въпросната база се управлява от Федералната служба за сигурност (ФСБ).
Серия новоразработени украински крилати ракети „Фламинго“ поразиха базата на руската Служба за сигурност и разузнаване ( ФСБ ) на окупирания Кримски полуостров.
Meet Flamingo: a new Ukrainian cruise missile able to hit all of European Russia.— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 22, 2025
And it could pose some real problems for Vladimir Putin.
🔗 https://t.co/GjhgM161EJ pic.twitter.com/2bl4kUNQ9K
Според първите съобщения, един агент на Кремъл е бил убит при атаката, а шест самолета, разположени там, са били унищожени или повредени.
Най-малко три мощни крилати ракети "Фламинго", вероятно изстреляни от Одеска област на Украйна, прелетяха над западната част на Черно море и удариха крайбрежен обект близо до град Армянск, съобщи украинският военен портал "Militarniy".
Според съобщенията, споменатата база се управлява от Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на съветското КГБ, след руското нахлуване и анексиране на Крим през 2014 г.
Според информацията в украинските медии, ракетите са поразили административна сграда и са унищожили шест военни самолета, използвани от оперативни лица на ФСБ за морски патрули.
Те са идентифицирани като самолети A-8 Hivus или A25PS, които могат да превозват съответно 8 и 25 въоръжени войници. Социалните мрежи от Армения съобщиха за пристигането на службите за спешна помощ на мястото на нападението.
Потвърждения и доказателства за нападението
Украинските медии публикуваха в неделя видеоклип, направен от военен блогър, известен като "Николаевски Ваньок", показващ три крилати ракети, изстреляни една след друга на разсъмване.
Ukraine has announced their first use of the new Flamingo cruise missile against Russia. Three of their Flamingo cruise missiles were launched against an FSB outpost in Crimea. pic.twitter.com/Z3EYDaOqPm— Jake Broe (@RealJakeBroe) September 1, 2025
Според източника, видеото показва атаката в събота. Видеото показва как една от ракетите изхвърля спомагателния стартов двигател, който е конструктивна характеристика на ракетата "Фламинго".
Сателитни снимки от европейската мрежа „Коперник“ показват възможни щети от експлозията и пожара в периметъра на базата.
#Ukraine: 2. Yesterday, Aug 30th, UA demonstrated the 1st public use of its FP-5 Flamingo cruise missile, hitting a barracks nr #Armyansk, #Crimea, & damaging or destroying 6 military hovercraft, possibly Khivus A-8s or the larger A25PS class. https://t.co/ycZktGHZ3O pic.twitter.com/xgPLWdn6pL— Peter Clifford Online (@PeterClifford1) August 31, 2025
Руската независима информационна агенция „Астра“ потвърди атаката, но заяви, че е възможно да е била използвана украинска ракета „Луги Нептун“, пригодена за наземни цели.
„Астра“ съобщи също, че е бил убит агент на ФСБ, но степента на щетите по сградата и самолета е неясна.
В допълнение към атаката срещу базата на ФСБ, в събота около 7 часа сутринта е имало атака с дрон срещу военното летище близо до Симферопол. Украинската агенция за военно разузнаване (HUR) пое отговорност, твърдейки, че най-малко два военни хеликоптера са били силно повредени или унищожени.
Руската агенция ASTRA, позовавайки се на военни източници, потвърди, че един хеликоптер Ми-8 е напълно унищожен, а ударният хеликоптер Ми-24 е почти сигурно унищожен.
Ракета за цели в Русия
В средата на август украински официални лица разкриха производствено съоръжение за ракетата „Фламинго“, твърдейки, че тя може да носи бойна глава с тегло над един тон на разстояние над 3000 километра. Ракетата е разработена за по-малко от година, за да се заобиколят ограниченията на САЩ за използване на дарени от НАТО оръжия за атаки на цели в Русия.
🚨⚡️BREAKING— Raj Yadav (@RajYadav873) August 31, 2025
Zelensky makes a loud announcement… and right after that, Ukraine showcases its “Flamingo” cruise missile launch. 🚀
Supposed to be a deep strike weapon against Russia… but guess what?
👉 It never reaches the target.
👉 Nobody knows where it landed.
Another… pic.twitter.com/2vWP7rN7X8
Украинският президент Володимир Зеленски обяви в неделя, че правителството му ще ускори атаките срещу цели в Русия, защото, според него, Кремъл не се интересува от мирния процес.
От друга страна, Кремъл твърди, че е за мир и обвинява Украйна, че защитава територията си.
Те многократно обвиняват НАТО, че помага на Украйна в атаки срещу Русия, твърдейки, че шпионски самолети над Черно море събират данни за насочване.
НАТО отговори, че помага материално на Украйна, но стриктно избягва враждебни действия срещу Русия.
*Източник: Espreso