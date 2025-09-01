Ц ените на едро на яйцата се изстреляха нагоре през юли, сочи анализ на земеделското министерство.

Средната цена на едро на продукта стига 36 ст. за брой. Това е ръст от 23,7% на годишна база. Засега обаче цените на дребно в магазините са почти без промяна. Отчита се повишение, но то е съвсем слабо – с 2% до 50 ст. за брой.

Към началото на юли цената в България на яйцата на едро е с 15,9% под средната за ЕС.

По държави цените на яйцата от клетъчно отглеждани кокошки варират в широки граници. Най-евтини са в Кипър – 21 ст. за брой, а най-скъпи в Гърция – 37 ст. за брой.

В повечето страни от Евросъюза се наблюдава поскъпване спрямо същия период на 2024 г. Най-малко е увеличението в Румъния – с 0,5%. Най-голям е скокът на цената в Полша – с 51,4%. Поевтиняване има във Финландия и Словения.

През 2024 г. вносът на пресни яйца за консумация нараства почти двойно в сравнение с предходната година. Този скок е свързан с по-ниското предлагане на продукта от местно производство вследствие на щетите от птичи грип.

Най-значителен е вносът от Украйна. Пратките оттам нарастват над два пъти на годишна база, благоприятствани от действалата временна либерализация на търговията. През първите четири месеца на 2025 г. обаче тенденцията се обръща и количеството от Украйна спада с 67,6%, спрямо година по-рано, за което допринася въведената от юли 2024-та автоматична защитна мярка срещу вноса на украински яйца на ниво ЕС.

Обемите, влезли от традиционните ни основни партньори, Румъния и Полша, нарастват съответно с 92,2% и 6,4%. Прави впечатление многократният ръст на количеството от Латвия.

