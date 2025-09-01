Л ивърпул официално представи най-новото си попълнение Александър Исак. Нападателят пристига от Нюкасъл за рекордна сума за английския футбол на стойност 125 милиона паунда или около 150 млн евро. 

Сагата с шведа продължи изключително дълго, като той бе основен приоритет на мърсисайдци и единствената цел за номер 9. Нюкасъл не искаше да пуска Исак, но в крайна сметка желанието на играча надделя и той вече е част от Ливърпул. 

Футболистът подписва дългосрочен договор и ще води атаката на Ливърпул.

