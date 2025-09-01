Л ивърпул официално представи най-новото си попълнение Александър Исак. Нападателят пристига от Нюкасъл за рекордна сума за английския футбол на стойност 125 милиона паунда или около 150 млн евро.
We have completed the transfer of Alexander Isak from Newcastle United on a long-term contract 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025
Сагата с шведа продължи изключително дълго, като той бе основен приоритет на мърсисайдци и единствената цел за номер 9. Нюкасъл не искаше да пуска Исак, но в крайна сметка желанието на играча надделя и той вече е част от Ливърпул.
Футболистът подписва дългосрочен договор и ще води атаката на Ливърпул.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE