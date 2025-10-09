И зраел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" се съгласиха да преустановят бойните действия в ивицата Газа, за да бъдат освободени всички останали заложници в замяна на пускането на свобода на голям брой палестински затворници, като приеха елементи от мирния план, предложен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "Всички страни ще срещнат справедливо отношение", отбеляза още Тръмп в публикацията си. "Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати. Благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", добави той.

Палестинците посрещнаха с известна предпазливост постигнатото по-рано днес споразумение за първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа като възможен пробив към окончателния край на опустошителната война, продължаваща повече от две години.

Алаа Абд Рабо, родом от северната част на ивицата Газа, но принуден неведнъж да се премести заради боевете, нарече споразумението "дар от Бога". "Уморени сме, бяхме разселени и това е денят, в който чакахме", каза той от град Дейр ал Балах в централната част на палестинския анклав. "Искаме да се приберем у дома", заяви той.

МИРЕН ПРОБИВ! Тръмп обяви историческа сделка между Израел и „Хамас“!

В Тел Авив семействата и близките на държаните от "Хамас" заложници приветстваха постигнатото споразумение. Израелската гражданска организация Форум на семействата на заложниците и изчезналите лица заяви, че споразумението ще позволи на живите заложници да се съберат с близките си, а тленните останки на починалите да бъдат върнати и погребани в Израел.

Форумът на семействата на заложниците и изчезналите лица изрази благодарност към американския президент Доналд Тръмп и неговия екип и подчерта проявеното от тях "лидерство и решителност" за постигането на споразумението, което определи като исторически пробив.

Според условията на постигнатото споразумение "Хамас" възнамерява да освободи всички 20 живи заложници в рамките на няколко дни, а израелската армия ще започне изтегляне на войските си от по-голямата част от ивицата Газа, отбеляза АП.

Несигурни остават някои от по-трудните въпроси - като например дали и как "Хамас" ще се разоръжи и кой ще управлява ивицата Газа - но страните изглеждат по-близко от всякога до постигане на споразумение за окончателния край на война, която отне живота на десетки хиляди палестинци, доведе до унищожаването на по-голямата част от палестинския анклав и предизвика други въоръжени конфликти в Близкия изток. Войната, която започна след безпрецедентното нападение на "Хамас" срещу градове и кибуци в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., предизвика протести по целия свят и доведе до многобройни обвинения срещу Израел в извършването на геноцид - обвинения, които Израел отрича.

Висши представители от САЩ, Катар и Турция се присъединиха към непреките преговори, които започнаха в понеделник в египетския курортен град Шарм ел Шейх, като пробивът настъпи в края на третия ден от разговорите.

"С Божията помощ ще върнем всички (заложници) у дома", обяви израелският министър-председател Бенямин Нетаняху в социалната мрежа "Екс" малко след изявлението на Тръмп и подчерта, че ще свика днес заседание на правителството, за да бъде одобрено споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Велик ден за Израел", написа Нетаняху.

"Хамас" призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да гарантират, че Израел ще изпълни "без отричане или забавяне" изтеглянето на войските си, влизането на помощ и предаването на затворници.

Мирният план на Тръмп

Планът на Тръмп призовава за незабавното прекратяване на огъня и освобождаването на 48-те заложници, които бойците на "Хамас" все още държат в плен. Около 1200 души бяха убити, а 251 бяха взети за заложници при нападението на "Хамас" преди две години. Според израелски данни само 20 от заложниците са все още живи.

В интервю за "Фокс нюз" Тръмп заяви, че "Хамас" "вероятно" ще започне да освобождава заложниците в понеделник. "Това е нещо повече от Газа ... Това е мир в Близкия изток", подчерта той.

Съгласно плана израелската армия ще поддържа неограничено военно присъствие в Газа, по границата с Израел. Международни сили, съставени предимно от военнослужещи от арабски и мюсюлмански страни, ще отговарят за сигурността в палестинския анклав. САЩ ще ръководят мащабна международно финансирана програма за възстановяване на ивицата Газа.

Планът предвижда и евентуална роля за Палестинската автономия - нещо, на което Нетаняху се противопоставя. Това обаче изисква автономната власт, която управлява части от Западния бряг, да премине през мащабна програма за реформи, чието изпълнение би могло да отнеме години. Планът на Тръмп е още по-неясен по отношение на бъдещата палестинска държава, създаването на която Нетаняху категорично отхвърля.

Въпреки че много подробности по плана все още не са договорени, някои палестинци и израелци изразиха радостта си и облекчението си от значителния напредък.

"Това е велик ден, огромна радост", каза Ахмед Шехейбер, палестинец, изселен от северната част на ивицата Газа, във връзка със споразумението.

Плачейки по телефона от убежището, в което е настанен, в град Газа, той каза, че "нетърпеливо" чака прекратяването на огъня да влезе в сила, за да се върне в дома си в бежанския лагер "Джабалия".

Радостните семейства на заложниците и хора, подкрепящи тяхното освобождаване, се събраха на централния площад в Тел Авив, който се превърна в основен сборен пункт в хода на борбата за освобождаване пленниците.

Ейнав Зангаукер, майката на израелски заложник Матан Зангаукер и видна активистка за освобождаването на заложниците, заяви пред журналисти, че иска да каже на сина си, че го обича. "Ако имам една мечта, тя е да видя Матан да спи в собственото си легло", каза тя.

Намеци за напредък

Стив Уиткоф, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток, и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър, взеха участие вчера в преговорите в Египет, на които присъстваха и министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани и израелският министър по стратегическите въпроси Рон Дермер, който е доверен сътрудник на премиера Бенямин Нетаняху.

По-рано през деня Тръмп изрази оптимизъм, като заяви, че обмисля да направи посещение в Близкия изток в рамките на следващите няколко дни.

Постигнато днес споразумение за прекратяване на огъня би било третото примирие, постигнато от началото на конфликта.

При първото, през ноември 2023 г., над 100 заложници, предимно жени и деца, бяха освободени в замяна на пускането на свободата на голям брой палестински затворници, преди да бъде нарушено. При второто, през януари и февруари тази година, палестински бойци освободиха 25 израелски заложници и телата на още осем в замяна на близо 2000 палестински затворници. Израел прекрати това примирие през март с изненадваща бомбардировка.

С надежда за споразумение

Все повече експерти, включително и тези, наети от органи на ООН, заявяват, че израелската офанзива в ивицата Газа е равносилна на извършването на геноцид - обвинение, което Израел категорично отрича. Според контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването в ивицата Газа над 67 000 палестинци са били убити от началото на войната, а близо 170 000 са ранени.

Палестинските здравни власти, които не правят разлика между цивилни и бойци, но твърдят, че около половината от загиналите са жени и деца, са част от правителството, ръководено от "Хамас". ООН и много независими експерти смятат данните им за най-надеждната оценки за броя на жертвите по време на конфликта.

В ивицата Газа, където голяма част от територията е в руини, палестинците отчаяно се надяват на постигането на пробив. Хиляди, които бягат от сегашната израелска сухопътна офанзива в северната част на анклава и град Газа, са разпънали импровизирани палатки по бреговата ивица в централната част на територията, като понякога използват дори одеяла за подслон.