Х амас отхвърли "безпочвените" според групировката твърдения на израелската армия за удара по болница "Насер" в Ивицата Газа в понеделник.

Кървав удар в Газа отне живота на четирима журналисти!

Радикалното движение отрече по време на атаката в района на болницата да е имало негови бойци. Израелски танкове нахлуха в нов район в покрайнините на град Газа, като принудиха жителите да бягат.

ИЗРАЕЛ КЪМ "ХАМАС": Или спирате войната и пускате всички заложници, или град Газа ще бъде изравнен със земята!

Говорител на израелската армия заяви, че евакуацията на град Газа е "неизбежна", тъй като армията се готви да превземе най-големия град в палестинската територия.

Амнести Интернешънъл: Израел води целенасочена кампания за глад в Газа

Тази вечер Доналд Тръмп ще председателства в Белия дом голямо заседание за войната между Израел и Хамас.

Държавният секретар Марко Рубио планира да се срещне с израелския външен министър Гидеон Саар също във Вашингтон, предаде БНТ.