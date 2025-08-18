Щ е видим ли най-накрая украинския президент Володимир Зеленски в костюм? В името на мира би било добре, ако той си сложи вратовръзка. Изглежда на фона на кървавата война в Украйна това е най-важният въпрос, който вълнува Белия дом, след като от администрацията на Тръмп са задали този въпрос на украинските власти, пише Kurir, цитирайки „Axios“.

Въпросът за облеклото стана чувствителен на предишната среща между двамата лидери - Зеленски и Тръмп, която се превърна в дипломатическо фиаско.

ПРЕДИ СРЕЩАТА С ТРЪМП: В Украйна се молят Зеленски да сложи костюм!

По това време Тръмп не беше доволен, че Зеленски се появи във военен стил.

Когато го срещнали в Западното крило, той направил иронична забележка : „Днес си се облякъл парадиращо“.

Според източници, Зеленски ще пристигне в Белия дом в понеделник, облечен в същото черно яке, което носеше на срещата на върха на НАТО в Холандия през юни.

„Ще бъде в стил костюм, но не цял костюм“, казва един от източниците на „Axios“.

Един от съветниците на Тръмп подметнал пред информатора анамедията, че "би било чудесно, ако украинския президент носи вратовръзка, но и това не очакваме.“

Този път обаче срещата ще имо съвсем различен тон, тъй като до Зеленски ще бъдат водещи европейски лидери, а не като предишния, когато на президента на една отбраняваща се от бруталната руска агресия земя скочиха с нападки и Тръмп, и вицето му Ви Ванс.

В последствие обаче предупреждението на Зеленски към тях, че Путин не е това, за което се прадставя, се оказа вярно, след като американският президент не успя за се "справи" с Русия, както си мислеше набързо-набързо.

Остана съвсем малко - броени часове - за да разберем как ще протече този път срещата Тръмп - Зеленски и какъв ще е резултатът от нея.