Р уското Министерство на отбраната съобщи за масирана нощна атака, включваща хиперзвукови ракети „Кинжал“ и десетки безпилотни летателни апарати. Операцията е представена от Москва като „отговор на терористични атаки от страна на Украйна срещу цивилни обекти в Русия“, предава BBC.

Според руската страна ударите са били насочени към военни летища, разузнавателни центрове, ракетни складове, производствени линии за дронове и установки за залпов огън „Вилха“. Министерството твърди, че всички цели са били успешно поразени.

От своя страна Украйна потвърждава, че е засекла две ракети „Кинжал“ и пет С-300/С-400, както и 67 ударни дрона – сред тях ирански „Шахед“ и руски „Гербер“.

По данни на Киев 52 дрона са свалени, но 15 са достигнали цели в девет населени места.

Украинските власти уточняват, че информацията за ракетните удари още се проверява и към момента няма потвърдени данни за директни попадения.

