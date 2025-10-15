П акистан извърши „прецизни удари“ на територията на Афганистан след като десетки войници и цивилни бяха убити при нова вълна от гранични сблъсъци, съобщи пакистански източник от силите за сигурност, предаде АФП.

Над 220 войници загинаха при граничен конфликт между Пакистан и Афганистан

Пакистан извърши прецизни удари в провинциите Кандахар и Кабул“, заяви източникът, визирайки южната афганистанска провинция, която е родното място на талибаните, както и района около столицата.

След ударите Пакистан и Афганистан се споразумяха за 48-часово примирие, съобщи пакистанското външно министерство.

Правителството на Пакистан и режимът на талибаните в Афганистан - по тяхна молба - решиха да въведат временно примирие, което ще започне днес в 18:00 ч. местно време (01:00 GMT) и ще продължи 48 часа“, се казва в изявлението. От талибанските власти в Кабул засега няма официална реакция, предаде БГНЕС.

