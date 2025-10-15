П акистан извърши „прецизни удари“ на територията на Афганистан след като десетки войници и цивилни бяха убити при нова вълна от гранични сблъсъци, съобщи пакистански източник от силите за сигурност, предаде АФП.
Над 220 войници загинаха при граничен конфликт между Пакистан и Афганистан
Another footage from Kabul, Afghanistan, after the Pakistan air force strikes. pic.twitter.com/ssw5hywIcD— Nihal Kumar (@NihalJrn) October 15, 2025
„Пакистан извърши прецизни удари в провинциите Кандахар и Кабул“, заяви източникът, визирайки южната афганистанска провинция, която е родното място на талибаните, както и района около столицата.
Kabul afgahnistan— Abdul Mateen PMLN (@AbdulMuteen01) October 15, 2025
Pakistan zinda abad
🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰 pic.twitter.com/3tm6RoBg0b
След ударите Пакистан и Афганистан се споразумяха за 48-часово примирие, съобщи пакистанското външно министерство.
#Breaking PAKISTAN LAUNCHES MASSIVE AIRSTRIKES INTO AFGHANISTAN - REGIONAL FLARE-UP ENTERS VIOLENT PHASE#Afganistan #Airsrike #Taliban #Pakistan #War #Viral #Exclusive #Kabul pic.twitter.com/iMwk8DvMvl— Mukund Shahi (@Mukundshahi73) October 15, 2025
„Правителството на Пакистан и режимът на талибаните в Афганистан - по тяхна молба - решиха да въведат временно примирие, което ще започне днес в 18:00 ч. местно време (01:00 GMT) и ще продължи 48 часа“, се казва в изявлението. От талибанските власти в Кабул засега няма официална реакция, предаде БГНЕС.