П акистанската армия съобщи, че 23 от нейните войници и повече от 200 талибани и свързани с тях бойци от афганистанската страна са загинали при сблъсъци по границата през нощта.

„Прецизни обстрели и удари, както и физически нападения, бяха насочени срещу лагери и постове на талибаните (и) тренировъчни съоръжения на терористи“, се казва в изявление на военните, цитирано от АФП.

В него се посочва, че 23 от собствените им войници са били убити и 29 ранени, докато „повече от 200 талибани и свързани с тях терористи са били неутрализирани“, пише БГНЕС.

На 11 октомври талибанските сили на Афганистан започнаха въоръжени ответни действия срещу пакистански войски по общата граница, обвинявайки Исламабад, че е извършил въздушни удари на афганистанска територия, предаде АФП, цитирайки високопоставени представители от няколко провинции.

На 9 октомври в афганистанската столица Кабул бяха чути две експлозии, а трета – в югоизточната част на страната. На следващия ден министерството на отбраната, контролирано от талибаните, обвини Пакистан за атаките и го обвини в нарушаване на афганистанския суверенитет.

„В отговор на въздушните удари, извършени от пакистанската армия срещу Кабул, талибанските сили влязоха в тежки сблъсъци с пакистанските сили за сигурност в различни райони по границата,“ се казва в изявление на афганистанската армия.

Исламабад не потвърди, че стои зад атаките, но призова Кабул „да спре да предоставя убежище на пакистанските талибани (TTP)“.

TTP, които са обучавани в Афганистан и споделят същата идеология като афганистанските талибани, са обвинявани от Исламабад за убийството на стотици пакистански войници от 2021 г. насам.

Талибански представители от граничните провинции Кунар, Нангархар, Пактия, Хост и Хелманд потвърдиха, че сблъсъците продължават.

„Тази вечер талибанските сили започнаха да използват оръжие. Ние открихме първо лек, а след това тежък артилерийски огън на четири точки по границата,“ заяви високопоставен представител на провинция Хайбер-Пахтунхва в Пакистан, която граничи с Афганистан.

„Пакистанските сили отвърнаха с масиран огън и свалиха три афганистански дрона, за които се подозира, че носят експлозиви. Интензивните боеве продължават, но засега няма съобщения за жертви,“ добави той.

През последните месеци бойците на TTP засилиха кампанията си срещу пакистанските сили за сигурност в планинските райони по границата с Афганистан.

Исламабад обвинява Афганистан, че не успява да изгони екстремистите, които използват афганистанска територия за нападения, обвинение, което властите в Кабул отричат.

TTP и свързаните с нея групировки стоят зад по-голямата част от насилието, насочено основно срещу силите за сигурност.

По-рано тази година доклад на ООН заяви, че TTP „получава значителна логистична и оперативна подкрепа от де факто властите“, имайки предвид талибанското правителство в Кабул.

Пакистанският министър на отбраната Кхваджа Мохамад Асѝф заяви в парламента, че многобройни опити да се убеди афганистанските талибани да спрат подкрепата си за TTP са се провалили.

„Няма повече да го търпим. Трябва да отговорим обединени срещу онези, които ги подкрепят – независимо дали укритията им са на наша територия или в Афганистан.“, каза Асѝф.

По-рано на 11 октомври TTP пое отговорност за смъртоносни атаки в няколко района на северозападен Пакистан, при които бяха убити 20 служители на силите за сигурност и трима цивилни.