10 европейски държави изразяват готовност да изпратят войски в Украйна, след като приключи пълномащабната война на Русия, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.

Според информацията, европейски представители са обсъдили във вторник план за разполагане на британски и френски сили в Украйна като част от бъдещо мирно споразумение, включително численост на войските и тяхното разположение.

Правителството на Обединеното кралство заяви, че през следващите дни европейски военни служители ще се срещнат с представители на САЩ, за да разработят „стабилни гаранции за сигурност“ и „да се подготвят за разполагането на сили за умиротворяване, ако военните действия приключат“.

Източниците на Bloomberg добавят, че първата фаза от предложения пакет за подкрепа ще се фокусира върху укрепването на украинската армия чрез обучение и подсилване на личния състав. Това ще бъде поето от многонационална група, съставена предимно от европейски войски, като Великобритания и Франция ще изпратят стотици войници в Украйна, разположени далеч от фронтовата линия.

Друга част от плана, според съобщенията, включва подкрепа от САЩ, включително споделяне на разузнавателна информация, наблюдение на границите, доставки на оръжия и евентуално противовъздушна отбрана.

Руските власти твърдо се противопоставят на разполагането на войски на НАТО в Украйна.

„Потвърждаваме отдавна заявената си позиция за категорично отхвърляне на всякакви сценарии, включващи присъствието на военен контингент от страни от НАТО в Украйна“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в понеделник.

В  интервю за Fox News във вторник, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще помогне за защитата на Украйна след войната, но няма да изпраща войски в страната.

Москва готова да обсъди споразумение с Украйна

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да обсъди политическите аспекти на споразумението с Украйна, предаде Ройтерс.

Русия е готова да проведе преговори във всеки формат и да повиши нивото на делегациите в преговорите, добави той.

Лавров обаче повтори настояването на Москва, че всяка среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски трябва да бъде кулминацията на такива преговори и трябва да бъде внимателно подготвена, допълва БНР.

Руският външен министър допълни, че опитите за решаване на въпросите, свързани със сигурността на Украйна, без участието на Москва, са "път, водещ към никъде".

Сергей Лавров направи тези коментари два дни, след като американският президент Доналд Тръмп прие Зеленски и европейски лидери за дискусии относно гаранциите за сигурността на Украйна, които биха могли да помогнат за прекратяване на войната.

