Н ай-малко четирима души са загинали при огромен пожар, обхванал три жилищни кули в Хонконг, оставяйки местните жители в капан в апартаментите им.

Пламъци и дим разкъсваха 31-етажните високи сгради на Уанг Фук Корт - дом на 4000 души в квартал Тай По - като екипи се бореха с пламъците през нощта.

Полицията е получила множество сигнали за хора, заклещени в сградите, които не могат да избягат през дима и пламъците. Най-малко 12 души, включително пожарникар, може би са загинали, а най-малко други 16 са ранени, според SCMP.

Някои от ранените са в критично състояние, като се съобщава, че трима са били откарани по спешност в болница в безсъзнание и с изгаряния.

Огънят се е разпространил през бамбуково скеле, поставено около външната страна на жилищните блокове, което от своя страна е подпалило сградите, съобщават медиите в Хонконг. Видео на живо от мястото на инцидента показва интензивен пожар, като пламъците видимо се разпространяват от кулите през следобеда и през нощта.

Властите затвориха участъци от близка магистрала, докато екипи се борят с пожарите. Кадри от мястото на инцидента показват редица пожарни коли, паркирани около сградите, с огромни водни струи, монтирани на дълги удължения, насочени към кулите.

