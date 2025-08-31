П о целия свят предстоят знакови убийства, след като началникът на израелската армия, Еял Замир, обеща да се насочи към лидерите на „Хамас“, намиращи се в чужбина. Само преди ден военните убиха Абу Обейда, говорител на военното крило на групировката, в Газа.
Израелската армия уби премиер и няколко министъра (ВИДЕО)
„Във Газа вчера нанесохме удар по един от висшите лидери на „Хамас“, Абу Обейда. Това не е краят, по-голямата част от ръководството на „Хамас“ е в чужбина и ще стигнем и до тях“, заяви Замир по време на оценка на ситуацията в командния център на армията в Северна Газа.
Израел обсажда Газа с танкове, предстои пълна окупация
*Източници: БГНЕС/АФП