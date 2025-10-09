Ж ена почина след медицински инцидент, докато се качваше на атракциона „Haunted House“ в Дисниленд, съобщиха официални лица.

Жертвата, описана като жена на около 60 години, е била в зловещата атракция в понеделник вечерта, когато е била открита безчувствена в края на съоръжението според полицейското управление на Анахайм, цитирано от New York Post.

Охраната на Дисниленд е оказала кардиопулмоналност на жената, докато не са пристигнали парамедици от пожарната и спасителната служба на Анахайм, за да я транспортират до местна болница, където тя е починала.

Шерифският съдебен лекар на окръг Ориндж ще определи официалната причина за смъртта, каза сержант Мат Сътър от шерифската полиция на Анахайм. „Ориндж Каунти Регистър“ първоначално съобщи, че жената е починала от предполагаем сърдечен удар.

Служители на Дисниленд потвърдиха, че един от гостите се е нуждаел от медицинска помощ и е бил откаран в местна болница. „Обитаваният от духове дом“, който отвори врати за първи път през 1969 г., е една от емблематичните атракциони в Дисниленд. Тя превежда гостите през имение, изпълнено със страхове.

Пътуването е с ниска скорост и е предназначено за посетители от всички възрасти.