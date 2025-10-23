Г рупа ченгета едвам се пребориха с пощурял пенис.

Абсурден инцидент разтърси Феърхоуп, Алабама. Полицията арестува 61-годишната Джеана Ренеа Геймбъл по време на протест срещу Доналд Тръмп, облечена в гигантски костюм на пенис.

Сцената се разиграла пред местен търговски център, след като очевидец подал сигнал за „лице в костюм на фалос“. На клипове в социалните мрежи се вижда как трима полицаи повалят Геймбъл на земята, докато тя държи плакат с надпис “No Dick-tator”.

Според полицията, костюмът бил „неприличен за обществено място“. Жената отказала да го свали и била обвинена в нарушаване на обществения ред и съпротива при арест.

От тълпата се чували възгласи: „Оставете я, тя не прави нищо!“ и „Хей, хей, Доналд Тръмп трябва да си ходи!“. Един протестиращ саркастично изкоментирал: „Опасна, нали? Трима въоръжени полицаи срещу жена... в костюм на пенис.“

Полицаят, извършил ареста, обявил пред събралите се: „Няма да позволя никой да се облича така, ясно ли е?“

Инцидентът предизвика бурни реакции в онлайн пространството, като мнозина посочиха, че случилото се е типично за Алабама - щат, където всяка шега, свързана със сексуалността, бързо се превръща в морална драма.

Джеана Ренеа Геймбъл ще се яви в съда на 5 ноември.

Протестът бе част от националните демонстрации „No Kings“, събрали над 7 милиона души в 2600 града в САЩ, писа dailystar.co.uk.