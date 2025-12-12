Е нотът, който нахлул в магазин за алкохол в САЩ и заспа в тоалетната, е идентифициран като сериен престъпник, съобщава ABC27 News.

Служителката Саманта Мартин, която работи за местната агенция за контрол на животните, сподели нови подробности за косматия размирник. Тя обясни, че вандализмът в магазин за алкохол не е първото му престъпление.

„Това е третият му взлом. Той беше заснет в зала за карате, където ядеше“, каза тя. Мартин каза още, че е завела енота обратно в приюта и го е оставила в кучешка къщичка в задния двор за няколко часа. Тя подчерта важността на изолирането на животното. Ако енотът ухапе някого, ще трябва да бъде тестван за бяс. Тези тестове се извършват само ако животното е евтаназирано.