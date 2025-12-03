М ного пиян енот беше забелязан да лежи по лице в баня, след като се впусна в пиянскo вилнеене из магазин за алкохол.

Побърканото същество беше намерено да спи с вероятно най-лошия махмурлук в живота си до тоалетната в събота сутринта, след като остави след себе си следа от разрушения в магазина ABC в Ашланд, Вирджиния, САЩ.

Забавни снимки показват щетите, които бандитът е причинил на магазина, със счупени бутилки с алкохол преобърнати кутии и разрушени рафтове, според Защитата на животните и приюта на окръг Хановър.

🍻 A drunken raccoon has been found passed out at the scene of a “break-in” at an off-licence in the US.



He had no injuries “other than maybe a hangover and poor life choices”.



„Те са забавни малки създания. Енотът е паднал през една от керемидите на покрива и е започнал да се забавлява, изпивайки всичко “, каза Саманта Мартин от екипа за контрол на животните пред Асошиейтед прес.

Снимки от приюта показват, че енотът се е наквасил с много различни видове спиртни напитки. Но изглежда е имало една конкретна напитка, към която е бил привлечен – уискито.