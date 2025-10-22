Н ито руският президент Владимир Путин, нито американският лидер Доналд Тръмп искат да губят време в срещи, които не са добре подготвени. Това изявление направи по време на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Прессекретарят на руския лидер отбеляза, че ефективността на такава среща изисква подготовка. "Никой не иска да губи време - нито Тръмп, нито Путин", каза той.

Освен това Песков отбеляза, че времето за срещата на върха между Русия и САЩ все още не е определено. По-рано прессекретарят на руския лидер, говорейки за подготовката за срещата между Путин и Тръмп, отбеляза, че нито един от президентите не е посочил точните дати на срещата си.

Предишния ден ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев обяви текущата подготовка за предстоящата среща на двамата държавни глави. По думите му сега страните активно работят по организацията му, насочена към развитие на двустранните отношения и обсъждане на ключови въпроси на сътрудничеството.

От друга страна, от Вашингтон заявиха, че Тръмп не планира подобна среща и че на този етап тя би била загуба на врем.