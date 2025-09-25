Б елият дом откри Президентска Алея на славата пред Западното крило, на която бяха сложени портрети на всички американски президенти, освен на Джо Байдън, който беше заменен с изображение на автоматична писалка – използвана от бившия американски държавен глава за подписване на важни заповеди, включително помилвания.

Видеоклип, публикуван в X от Белия дом, показва портретите на предишни президенти. Когато кадърът стига до Байдън той показва портрет с изображение на автоматична писалка, която прави подписа му. Друго изображение, публикувано от Белия дом, изглежда показва Тръмп, гледащ портрета си, пише Fox News.

Автоматичната писалка е устройство, което физически държи химикалка и следва програмиране, за да имитира подписа на човек. Тя може да държи различни видове химикалки, от химикалка до перманентен маркер, според описанията на машини за автоматична писалка, които се продават онлайн.

Белият дом Доналд Тръмп Джо Байдън Президентска Алея на славата Автоматична писалка портрет