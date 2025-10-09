К аролина Кржижак се превърна в ужасно напомняне за това до какво може да доведе стремежът към "перфектно" тяло. 27-годишно момиче, което в продължение на много години е следвало радикална плодова диета, почина в Бали от изтощение. Когато персоналът на хотела откри тялото на нещастната жена, то тежало само 23 килограма.



Каролина е родена във Варшава, премества се във Великобритания и постъпва в Университета на Лийдс - една от най-добрите образователни институции в Обединеното кралство. Именно там започва историята на диетите за момичето. Отначало тя се отказа от месото, след това от всички животински продукти, пише Daily Star.



Кржижак се занимава с йога и в крайна сметка решава: готвенето е вредно. През последните години тя яде почти изключително само сурови плодове.



В социалните мрежи полякинята изглеждаше като въплъщение на хармонията: ярки купи за смутита, екзотични плодове, вдъхновяващи цитати за "вътрешната светлина".

Но зад красивите снимки имаше тяло, което бавно се сриваше. Според роднини Каролина започнала рязко да отслабва по време на учението си. Теглото й станало като на дете, зъбите й започнали да се рушат, ноктите й започнали да се чупят и се появили болки в костите. Накратко, класическите признаци на силно изтощение.



Момичето се оплаквало от сърбеж, обриви и подуване на корема, но обяснило всичко с "детокс". Когато приятели поискали да отиде на лекар, Каролина отговорила: тялото ще се пречисти само.



През 2024 г. тя заминава за Бали, отседнала в малък курортен хотел в северната част на острова. Служителите си спомнят: момичето изглеждало плашещо слабо - с хлътнали очи, тънки ръце и изпъкнали кости. Тя едва можела да ходи, но отказала медицинска помощ, като помолила да й носят само пресни плодове и вода.



Персоналът отбелязва, че Каролина се държала спокойно и учтиво, въпреки че изглеждала напълно изтощена. Когато й предложили да се викнат лекар, тя уверила, че всичко е под контрол. Прекарвала почти цялото си време в стаята.



След няколко дни тя спряла да реагира на почукването. След това служителите влезли в стаята и намерили тялото й. Съдебните експерти не открили признаци на насилие - смъртта е настъпила от изтощение.



Познати на Каролина от тематични общности казаха, че през последните месеци тя също се оплакваше от конвулсии и подуване. Въпреки това, тя продължава да пише, че страданието уж е част от пътя на пречистването, тялото просто "се отървава от старата енергия". Последната й публикация датира от края на ноември 2024 г. - под снимка с манго и ананаси момичето написа: "Чистотата на тялото е чистота на душата".



Според журналисти родителите многократно са се опитвали да върнат Каролина у дома. Тя вече беше подложена на лечение за хранително разстройство, но отново се върна към диета със сурова храна. В същото време полякинята започна да общува в затворени групи, където участниците бяха убедени, че медицината лъже.