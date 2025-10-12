Д еян Славчев-Део отбеляза своя 50-и рожден ден преди няколко дни, като буквално цялата нация му честити.

Пред „Телеграф“ той разказа за празника, телевизията, музиката, спорта и семейството и разкри, че покойният Росен Цанков е човекът, който го е открил за пред камера и му е дал шанс.

На рождения си ден

Близки

Когато чуем „звезда“ и „рожден ден“, обикновено си представяме пищни партита и стотици гости, но Део предпочете празника да прекара с близките си: „Бяхме в тесен семеен кръг с всичките ми братя и сестра ми в ресторанта на Лео“, коментира той пред „Телеграф“. Освен това му подариха торта в ефира на Спортния тотализатор, а ведри пожелания заваляха отвсякъде, като може би водещият и журналист Ники Кънчев беше най-изобретателен. „Део, който промени телевизионната естетика и на телевизора се появи едно най-нормално българско момче - без връзки, без протекции, без да е дете на този или онзи. Даже беше барман и го взеха иззад тезгяха.

Предпочита природата пред града

Део не само се появи, но и отвори широко прозореца, и оттам влезе много свежест. Аз лично много съм се учил от него! Щом и Део стана на половин век - закривайте я тази държава“, категорично заяви с чувство за хумор Кънчев.

Любов

Део има две деца – Борислав и Теодор, като и двете са от жена му Мариана Станчева, която е треньор по йога и уелнес инструктор. Историята на тяхната любов започва в същото заведение във Варна, където Део изпълнява музикално участие. Там той я кани да участва в предстоящия му музикален проект. Любовта им разцъфтява и през 2017 г. те официално стават съпруг и съпруга. Решават да оставят градския живот настрана и се местят в Годеч, за да са по-близо до природата. На въпроса как се справя с житейската роля на баща, Део сподели: „За мен това е най-сериозният житейски изпит, пред който сме изправени – и аз, и моята съпруга. Смятам, че само времето ще покаже дали сме се справили добре. Сега, когато наши приятели гледат децата ни, чувам страхотни отзиви за тях, което много ме радва“.

Обича да тича.

Бар

Преди да превземе екрана под всякакви форми, Део е бил сервитьор и барман и признава, че това не му е било мечта. „Никога не съм искал да бъда пред камера. Бях танцьор и исках да танцувам. Групата, в която се подвизавах, се казваше AVI MC – 8 години бях част от нея. След като групата се разпадна, станах барман. Росен Цанков е човекът, който реши, че ставам за пред камера. Той беше един от собствениците на бара, в който работих. Също така беше страхотен оператор и доведен син на Стефан Данаилов. Той беше човекът, който ми даде шанс да застана пред камера. Съвсем наскоро почина за съжаление. Винаги ще му бъда благодарен за всичко, което направи за мен“, признава водещият. Део печели конкурс за водещи за предаването „Джубокс“, който се провежда именно в заведението, където работи.

Ефир

Все пак за толкова години много неща са се променили, включително и телевизията. „Според мен човек има голям избор какво да гледа и телевизията може да предложи по нещо за всеки. Ние, като зрители, с дистанционното сами решаваме. Има страхотни предавания и програми, които следя с удоволствие. Обичам много готварски канали, свързани с пътешествия и спорт“, разкрива Део за себе си. Той е известен с позитивизма и силното си чувство за хумор, като от „Телеграф“ ни беше интересно дали е имало неловки моменти в ефир, и той сподели: „Имал съм доста такива моменти за 25 години в този бизнес. От всеки един от тях научих по нещо и се надявам, че всеки от тях ме е превърнал в по-добър професионалист.“ Професионализмът му със сигурност не може да бъде оспорен, а на въпроса какъв е най-ценният урок, който е научил от медийната си кариера, той отговори именно с чувството си за хумор: „Че е хубаво да идвам навреме на работа.“

Път

Део има дълга история с музиката и доста хора чакат да чуят нещо ново от него. „С Д2 записахме нова песен. Митака Кърнев ме потърси, за което съм му много благодарен. Момчетата работят върху изцяло нов албум. Първата песен от него вече излезе – казва се „Преди да кажеш не“ и е невероятна. Надявам се скоро да ви зарадваме и с общия ни проект“, сподели за бъдещи творения Део. Освен това той е твърд привърженик на спорта, като обича да тича, да кара колело, уиндсърф и сноуборд (за удоволствие). „Спортът ми дава чиста мисъл в напрегнати ежедневни ситуации, добър сън и усмивка на лицето. Радвам се, че вече 10 години съм част от институция в лицето на Спортния тотализатор, която е неизменна част от българските спортни успехи. Съдбата си знае работата“, коментира Славчев. Определено историята на Део е интересна и има доста какво да се разкаже, но интересно е дали, ако трябваше да започне отначало, би избрал същия път. „Пътят, който съм извървял, ме е направил човекът, който съм – с всичките ми слаби и силни страни. Благодарен съм и ще продължавам да го вървя с усмивка и смирение“, категоричен е Деян Славчев.

Печели „ВИП Брадър“

„ВИП Брадър 3“ се провежда през 2009 г., като съквартиранти са много от звездите, познати на широката публика – Ицо Хaзарта, Устата, Софи Маринова, Милко Калайджиев, Аня Пенчева, Мария Гроздева и още много други, но победител в крайна сметка излиза именно Део. Този сезон на „ВИП Брадър“ е различен от останалите, тъй като парична награда няма – цялото предаване е посветено на благотворителни каузи и във всяка една от осемте седмици бива избирана различна.

Бунтът на прогнозата

Известен освен като водещ, Део прави своите роли и в киното и театъра. Участва в постановката на Театър 199 „Кислород“ заедно с Радена Вълканова и Николай Мутафчиев. Освен това играе във филма „Бунтът на L.“ на Киран Коларов в главната роля, където си партнира с Фани Коларова, Христо Гърбов, Валентин Танев, Валентин Ганев, Димитър Рачков и други. В „Прогноза“ на Зорница София пък колеги са му Асен Блатечки, Теодора Духовникова, Стефан Щерев, Юлиан Вергов, Китодар Тодоров и още много други.

В "Бунтът на L"

Александър Пашов