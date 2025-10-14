Най-голямата дъщеря на Еминем – Алайна Скот (32) – обяви, че е бременна с първото си дете от съпруга си Мат Мьолер. Двойката сподели новината в Instagram с трогателни снимки, на които държат бяло бебешко боди с надпис „Baby Moeller – Coming 2026“.

На други кадри се вижда как Алайна изненадва Мат, като го води със завързани очи през къщата, която двамата строят. Когато той маха превръзката, пред него стои съпругата му с кутия, съдържаща тест за бременност и златни балони, изписващи „Baby M“.

„Най-доброто от теб и мен. Месеци наред нося малко сърце в себе си – и то вече промени моето,“

написа Алайна в емоционалното си послание.

„Има нещо неописуемо в това да знаеш, че малък живот расте в теб, докато шепнеш мечти и надежди, които само то може да чуе.“

Тя завърши с думите:

„Baby M, нямаме търпение да те срещнем, малко чудо 🤍.“

Под публикацията ѝ сестра ѝ Хейли Джейд Скот, която наскоро стана майка, не скри вълнението си:

„Толкова съм щастлива за вас! Не мога да чакам да бъда леля, а Елиът е развълнуван да срещне братовчедчето си 🤍.“

Алайна и Мат сключиха брак през юни 2023 г. в „Great Gatsby Glam“ церемония, на която Еминем лично я отведе до олтара.

„Той нямаше как да пропусне това,“ сподели Алайна пред PEOPLE.

На сватбата присъстваха 125 гости, а сестра ѝ Хейли беше шаферка.

Еминем, чието истинско име е Маршал Матърс, има три дъщери – Алайна, Хейли Джейд и Стиви Лейн (23).

ДЯДО СЛИМ ШЕЙДИ: Еминем ще сменя пелени! (ВИДЕО+СНИМКИ)

Алайна е осиновена от него в началото на 2000-те, след като биологичната ѝ майка, сестрата на Ким Скот, се бореше с наркотична зависимост.

Рапърът вече стана дядо през април, когато Хейли роди първото си дете – момченце на име Елиът Маршал.

Сега Еминем се готви да посрещне още едно бебе в семейството – вторият му внук или внучка идва през 2026 г. ❤️