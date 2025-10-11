О т признания за липсата на детето си и живота на блатото, до неподозирани коментари за стратегиите и героите от новия сезон на “Игри на волята” - разговорът е всичко друго, но не и предвидим. Пред водещата Ваня Запрянова застават официалните треньори Калоян, Гешев и последния отпаднал участник - Карина.

Карина споделя колко трудно е било да остави детето си, за да влезе в Игрите и колко различна е била атмосферата на блатото - без интриги и безсънни нощи, но с разнообразие от всякакъв вид малки и големи животински създания. Разказва защо не е трябвало да коментира отношенията между Лъчо и Деси Коеджикова на съвета и защо смята именно Десислава Коеджикова за „най-слабото звено“. Тя разкри какъв е животът ѝ след волейбола, какво е да преподаваш на гимназисти и колко трудно се печели доверието на децата. Признава, че раздялата с бившия ѝ партньор я е променила, но никога не би направила компромис с изневяра или насилие.

Гешев и Калоян - едни от официалните треньори на „Игри на волята“ - също не спестиха нищо пред камерите на подкаста “След Игрите”. Заедно те разсъждаваха кой е най-големият стратег този сезон, какво мислят за женската коалиция, за новите съвети на осъдените и дали късметът е по-силен от стратегията. Двамата коментираха с доза хумор участниците чрез задълбочен анализ на всяко от племената, като отделиха специални минути за диетата на Чикагото и за Калин и решението му да прати Шопа на блатото, а в края на разговора се коментира и една особено актуална тема извън арената: ще има ли метро до Студентски град и може ли някой да сложи край на войната по пътищата?