П ървата дама на българската естрада Маргрет Николова закрива фейсбука си след 97-я си рожден ден, обяви пред „Телеграф“ самата тя.

Легендарната изпълнителка получи повече от 400 честитки само до обяд на празника си. „Не мога да отговоря на всички, затова се обадих на внучката, която носи моето име, да публикува едно съобщение с благодарност за поздравите, но я помолих, след няколко дни да ми закрие фейсбука, че не можем да смогнем да го обслужваме“, сподели голямата певица.

Орфей

Тя е трогната от вниманието на стотиците приятели, колеги и почитатели, които са се сетили за нейния рожден ден да я поздравят с телефонно обаждане или в социалните мрежи. „На тези години какво друго да иска човек освен внимание“, обяснява лауреатката на „Златният Орфей“ и „Мелодия на годината”. Въпреки че от години не е активна на музикалната сцена, тя ни най-малко не е загубила от блясъка на уникалния си глас и дори ни зарадва с изпълненията на две от емблематичните си песни по телeфона. Повод за първото стана съвсем традиционният въпрос - как е. „Недей ме пита“ запя Маргрет Николова, а после продължи с превърналата се в класика „Минаха години, без да те забравя аз“. „Текстът на тази песен е на Драган Тенев“, уточни певицата, тъй като мнозина я смятат за стар градски шлагер без автор.

Юнга

„На 97 още пея с пълен глас! Жива съм, но не мога да кажа, че съм здрава... Повече съм в хоризонтално положение... Какво да се прави... Старост - нерадост, както са казали хората“, сподели още легендата от Трън, което живее в последните години заедно със сина си и снаха си. Изглежда рожденият й ден е минал като концерт по телефона, защото е изпяла и две песни по стихове на Ваня Петкова на дъщеря й преди нашия разговор. „Преди малко й звъннах! А тя ми изпя по телефона "Старият Барба" и "Юнга, юнга"! На 97 - Маргрет Николова! Велика!!! "Пазя иконата на Св. Богородица Владимировская, която ти ми подари, скъпа Оля! И тя ме пази". Говорихме дълго! Днес тя прекрачва прага на 98 и е бодра, свежа, с бодър дух и пожела следното: "Искам да има мир в света! Всички войни да спрат! Аз съм преживяла ужаса на войната и знам какво е! Нека има мир!". Днес една легенда навърши 97 години и започна 98-та си обиколка - прекрасната изпълнителка на шлагери, стари градски песни и руски романси - Маргрет Николова. Честит рожден ден, скъпа Маргрет! Здраве и дълголетие!“, сподели Оля Ал-Ахмед.

