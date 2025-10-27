Б лизначката Влади и съпругът й Стефан се обзаведоха с мезонет в София, научи „Телеграф“.

„През годините сме имали много проекти, творчески и музикални, но най-важният, най-личният е да създадем семейство и дом“ - каза Влади.

Заедно със сестра й Алекс те участваха в няколко хитови тв формата, като „Х фактор“ и „ВИП Брадър“. Направиха си и собствен канал в Ютуб, въпреки че ги предупреждавали да не го вършат, защото нямало да бъдат гледани. А в момента са едни от най-гледаните и получиха дори специален сертификат за това.

Проект

Влади признава, че е решила да не използва интериорен дизайнер, а сами с мъжа й да се справят с обзавеждането, като намерили и точните хора, които да им помогнат. „Мезонетът е малък, но за мен си е като малка къщичка. Имаме си всичко, дори малко дворче“, уточнява певицата. На първия етаж са трапезарията, холът и кухнята, които са в едно общо пространство. То е светло и уютно. Целият дом е в бяло и нежно кафяво. Влади сама е избирала всеки един детайл, всяка текстура, както сама казва, дори огледалата, които изглеждат сякаш са изскочили от картина на Салвадор Дали. А на стълбите между двата етажа има закачени снимки на двамата от различни творчески периоди и сватбата им, в черно и бяло са.

На влизане в дома Влади получила от Стефан, който е прочут и с рап групата Young BB Young, като подарък букет прекрасни бели рози. Семейството е решило да покаже в социалните мрежи как е обзавеждало дома и скоро ще пусне цяла поредица по въпроса. Любопитно е, че в стаята за гости има падащо легло, което после се прибира в стената.

10 години

„Не сме архитекти, не сме и дизайнери, ние сме семейство Симеонови, а това е първият ни дом като официално женени“ - казват двамата. Тази година през лятото двойката се ожени официално, след като преди това връзката им е изпробвана в продължение на 10 години.