В иктория Бекъм - известна изпълнителка от "Спайс гърлс" през 90-те години на миналия век, призната модна дизайнерка и опитна бизнесдама днес, разказва за бурния живот на едно момиче, което "отчаяно искаше да бъде обичано" в документален филм на Нетфликс, предаде АФП.

Филмът в три части, чиято световна премиера беше снощи в Лондон, от днес ще бъде достъпен в стрийминг платформата.

Документалната лента, озаглавена "Виктория Бекъм", е режисирана от американката Надя Халгрен. Нейно дело е и документален филм от 2020 г. за Мишел Обама.

"Виктория Бекъм" проследява пътя на бившата "спайска", известна с безизразния си поглед, обикновено възприемана като студена и дистанцирана, и разказва за възходите и паденията, които са я формирали, предаде БТА.

"Хората мислят, че съм груба и никога не се усмихвам. Но... аз се усмихвам. Не се шокирайте!", казва 51-годишната Виктория Бекъм с чувство за хумор в официалния трейлър на документалния филм.

Бекъм описва себе си като "непохватно момиченце", което "отчаяно е искало да бъде харесвано". Тя разказва и за трудното си навлизане в света на модата след края на "Спайс гърлс".

"Хората си мислеха - тя е поп звезда, омъжила се е за футболист, за коя се мисли?", казва още майката на четири деца и съпруга на не по-малко известния футболист Дейвид Бекъм, която днес е призната модна дизайнерка, стояща начело на империя, оценена на десетки милиони евро.

Виктория Бекъм обаче не крие трудностите, през които е преминала компанията й. "Имахме загуби от няколко милиона. Компанията премина през трудности, но проблемите вече са решени. Отне време, но преструктурирахме марката и днес е дошло времето да разкажа историята си", добавя тя.

В документалния филм великата жрица на модата Ана Уинтур споделя първоначалния си скептицизъм, когато бившата "спайска" лансира марката си. "Мислех, че това е просто хоби. Не вярвах в него. Виктория ни опроверга", казва Уинтур, признавайки, че е пренебрегнала първите модни ревюта на дизайнерката.

Други емблематични фигури в модата като Том Форд и Донатела Версаче също споделят мненията си за Виктория Бекъм във филма, продуциран от Studio 99, компанията на Дейвид Бекъм.

Две години по-рано Нетфликс излъчи филм, посветен на бившата футболна звезда, който според платформата е счупил рекордите по гледаемост във Великобритания.