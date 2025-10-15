Б ританският актьор Гари Олдман, познат на малки и големи с впечатляващите си превъплъщения, издаде кои филми влизат в Топ 10 в списъка му с любими.

Звездата издаде избора си в скорошната анкета на списание Sight and Sound за 100-те най-велики филма на всички времена.

Ето кои са те:

  • „400-те удара“ (The 400 Blows, 1959) – Франсоа Трюфо
  • „Осем и половина“ (8½, 1963) – Федерико Фелини
  • „Разговорът“ (The Conversation, 1974) – Франсис Форд Копола
  • „Д-р Стрейнджлав или: Как престанах да се тревожа и обикнах бомбата“ (Dr. Strangelove, 1964) – Стенли Кубрик
  • „Съпрузи“ (Husbands, 1970) – Джон Касаветис
  • „В настроение за любов“ (In the Mood for Love, 2000) – Уонг Карвай
  • „Децата на рая“ (Les Enfants du Paradis, 1945) – Марсел Карне
  • „Рим - открит град“ (Rome, Open City, 1945) – Роберто Роселини
  • „Възнаграждение за страха“ (The Wages of Fear, 1953) – Анри-Жорж Клузо
  • „Вятърът ще ни понесе“ (The Wind Will Carry Us, 1999) – Абас Киаростами

Източник: БГНЕС

