Б ританският актьор Гари Олдман, познат на малки и големи с впечатляващите си превъплъщения, издаде кои филми влизат в Топ 10 в списъка му с любими.
Звездата издаде избора си в скорошната анкета на списание Sight and Sound за 100-те най-велики филма на всички времена.
Ето кои са те:
- „400-те удара“ (The 400 Blows, 1959) – Франсоа Трюфо
- „Осем и половина“ (8½, 1963) – Федерико Фелини
- „Разговорът“ (The Conversation, 1974) – Франсис Форд Копола
- „Д-р Стрейнджлав или: Как престанах да се тревожа и обикнах бомбата“ (Dr. Strangelove, 1964) – Стенли Кубрик
- „Съпрузи“ (Husbands, 1970) – Джон Касаветис
- „В настроение за любов“ (In the Mood for Love, 2000) – Уонг Карвай
- „Децата на рая“ (Les Enfants du Paradis, 1945) – Марсел Карне
- „Рим - открит град“ (Rome, Open City, 1945) – Роберто Роселини
- „Възнаграждение за страха“ (The Wages of Fear, 1953) – Анри-Жорж Клузо
- „Вятърът ще ни понесе“ (The Wind Will Carry Us, 1999) – Абас Киаростами
Източник: БГНЕС