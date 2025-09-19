Р ожден ден събра на една сцена естрадната легенда Мая Нешкова с доайена на сръбската музика Мирослав Илич.

„Смяхме се, че и двамата сме побелели и не разбрали кога мина половината живот“, коментира пред „Телеграф“ композиторът Кирил Икономов.

Патриарх

Изпълнителят на култовата „Есенна балада“ първо пя на събора на софийското село Железница, който бе открит от патриарх Даниил, а после се появи и на празника в столичен хотел. „Рожденикът бе събрал любимите си певци. Тони Стораро пееше, като пристигнах, та се наложи да го прекъснат, за да може да поднесат тортата точно в полунощ с изненадата – моето изпълнение на „Честит рожден ден“, разказа пред „Телеграф“ Мая Нешкова.

Мохабет

Към този момент Мирослав Илич вече е бил поздравил рожденика и се отдал на сладък мохабет със стария си приятел Кирил Икономов. „Ние се знаем от много години, но сигурно поне от 15-20 не се бяхме виждали. Той е много скромен човек, участва в много благотворителни концерти в България, без да го афишира. Поканих го да ни дойде една вечер на гости със съпругата си, да си спомним за хубавото време и да гледаме напред – ако е рекъл Господ, може пък да направим нещо заедно“, сподели маестрото. Музикалните легенди се засекли и с шоумена Краси Радков, с когото си разменили куп нови вицове.

Лео Богдановски