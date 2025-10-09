П ремиера на „Частна прожекция“ от Реми де Вос дава старт на новия сезон в Армията, информират от трупата.

„Изгубили сте щастието? Всичко около вас ви се струва мрачно и еднообразно? Писнало ви е да водите нелепи разговори? Ето го и решението на всичките ви проблеми – телевизорът. На една ръка разстояние. Само с едно щракване на бутона и животът ви ще се промени, безгрижието ще цари, а щастието ви е в кърпа вързано. Само сега, на възможно най-ниската цена ще имате възможност да се настаните удобно на дивана и усмивката на лицето веднага ще грейне. Включете се в най-абсурдната вечер, в която телевизорът става трети член на семейството, а реалността и илюзията се сблъскват със сила, от която пружините на канапето ще скърцат много дълго време“, разказват от екипа.

Режисьор на „Частна прожекция“ е Боил Банов. Той стои и зад музикалната и видео средата.

Сценографията и костюмите са дело на Юлиана Войкова-Найман.

Преводът е на Светлана Панчева.

Актьорският състав включва Георги Къркеланов, Гергана Плетньова и Стефка Янорова.

