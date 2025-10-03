Х оливудската звезда Ана Кендрик твърди, че е срещнала чудовището от Лох Нес по време на почивка в Потландия. Актрисата от „Pitch Perfect“ и „Trolls“ твърди, че е пресрещнала поглед с митичното същество Неси.

Анна призна, че преди е била скептична до тази необикновена среща. Наблюдението се случило, докато посещавала замъка Ардрос в Инвърнес, мястото на снимките на телевизионното предаване „ Предателите“.

Тя разкри: „Пътуването беше невероятно, обиколихме цяла Шотландия. Отидохме до Лох Нес. А аз съм скептик. И тогава се качих на Лох Нес и я видях, видях го“.

„Имаше нещо, което излезе от водата и ме погледна право в очите. Всъщност може би е било просто една подозрителна вълничка. Но ти казвам, че имаше нещо. Усетих го“, добави актрисата, цитирана от Daily Mail.