Ц игуларят Васко Василев чукна 55 години.

Той щ е отпразнува родения си ден тази вечер с концерт в "Арена 8888 София" тази вечер, съобщиха от екипа му.

Това е втора изява в тази зала за него. Първата датира от 2016 г.

Идеята този път е музиката да е водеща, без специална видео продукция и ефекти, а само непосредствено човешко общуване да са акцент, посочват от екипа му.

Сцената ще бъде разположена в центъра, а около нея ще има настанени хора, за да може усещането да не създава дистанция, а близост.

Специално за събитието от Лондон пристигат солисти от оркестъра на Кралската опера, с които Васко Василев работи от години, както и негови приятели-музиканти от Испания.

Тази година музикантът празнува и още една годишнина – 30 години откакто е част от състава на Кралската опера в Лондон.

Източник: БТА