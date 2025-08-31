С пектакълът „Севилският бръснар“ е подаръкът за прочутата лечителка д-р Людмила Емилова по случай 82-ия й рожден ден на 1 септември, разкри пред „Телеграф“ самата тя.

„От много години съм си представяла как влизам във Виенската опера, заемам мястото си в притихналия салон и завесата се отваря за вълшебството на музиката. С покойния ми съпруг сме били в Миланската скала и на други светилища на изкуството, но Виена все не попадаше в плановете. Тази година моят екип ми подари за рождения ден спектакъл точно там - ще гледам „Севилският бръснар“ на Пучини“, сподели варненката.

С екипа на своята клиника

Лидия Ковачева

Личния си празник тя ще посрещне в Испания - в клиниката на Бухингер. „Ще направя 10 дни гладуване и 5 дни захранване. Няколко пъти съм била в тази клиника - освен в испанския и в немския й филиал, тяхната система е доста по-строга в сравнение с нашата и всеки път имам повод да си припомня колко удивително и пригодено към модерния стил на живот е създаденото от Лидия Ковачева лечение с плодове и чай. Сравнението с чуждия опит е много полезно за обогатяване на постигнатото и винаги съм казвала, че по отношение на човешкото здраве ние, лекарите, трябва да сме единни, а не конкуренти“, разкри Емилова. Тя ще бъде само в Марбея и не планира други пътувания. „Искам да си почина пълноценно, да се разхождам край морето, да слушам музиката на вълните и да се насищам с храна. На това никога не мога да се наситя“, обясни тя. Ето какво сподели за най-интересните места, на които е била: „Обичам много българските кътчета, носители на вдъхновение и родолюбива гордост. При възможност пътувам и по света, но времето ми е твърде ограничено. Дълбоко ме е развълнувал Рим, където и безброй пъти да се върна винаги ще откривам нещо ново и вълнуващо. Незабравимо за мен е изживяването при фонтана Ди Треви. Въпреки огромната тълпа и шума на оживлението имах усещане, че това е моята точка на разтърсващо преживяване с отпечатък в душата завинаги. Може би трябваше да хвърля не една, а няколко монети, за да се върна там още много пъти. Шегувам се, разбира се“.

Равносметка

А каква е равносметката на жената, вталила музикалните любимки Тони Димитрова, Глория, Мая Нешкова, Славка Калчева, актрисата Марта Вачкова и други?

Д-р Емилова с Глория

„Равносметката не е нещо, което да направиш с лист и химикал в точно определено време. Тя е част от всеки мой ден. Понякога на везните в сравнение с натоварването, трудностите, стреса натежава повече една усмивка на спасен пациент, дошъл при нас с диагоза „нелечим“ от официалната медицина. Благодарна съм на съдбата, че работя това, което обичам и че съм с екип от млади и амбициозни лекари. Работим с вдъхновение и споделена радост от постиженията и често пациентите се изумяват, когато викаме „Ура“ при постигнати отлични резултати. И да, чудесата при нас са възможни. Как да им направиш равносметка, невъзможно е! - казва Емилова и добавя: - Ако изведнъж пред мен се появи вълшебникът от приказките, ще поискам да имам повече време. Нещо като разтегляне на денонощието по магичен начин. Промените, които опитвам да правя, са в организацията на всекидневния график. Да пресявам, да степенувам и да изхвърлям ненужното. Успехът ми не е голям, но усилията продължават“.

С Мая Нешкова

Лято

За своето лято споделя, че е минало, както обикновено, в работа, безброй прегледи и срещи с болка и отчаяние, но и с постижения и радости.

„За поредна година бяхме в Боровец сред прекрасната българска природа и с много пациенти, сред тях и малчугани. За доста фамилии е вече традиция да идват с децата си, за да ги научат отрано на здравословни навици и да направят пълноценно зареждане на батериите за зимните студове. Идват и хора от цял свят и понякога лекциите ми сутрин се превеждат на 5-6 езика. Щастлива съм, че с внучките ми се изкачихме до хижа „Мусала“, докъдето и в други години съм успявала да стигна. Люси и Веси се качиха и до върха, а за мен е връх в живота да сме заедно и да споделяме красотата на природата и планинската извисеност“, радва се докторката. А какви съвети би дала на преялите на ол инклузива през лятната ваканция? „Най-важният съвет е да не го правят никога повече. И да не забравят, че изобилието на меса, колбаси, сладкиши, напитки и храни боклуци вместо хубави спомени от лятото ще им остави килограми в повече и не дай си боже, букет от болести. Добре е да минат в режим на оцеляване - да изключат животинските продукти, бялото брашно, захар и сол и да остават на чай, прясно изцеден сок или вода до обед. Полезна е системата да се гладува по пълнолуние и новолуние. Също и все по-популярният фастинг - 16 часа без прием на храна. Задължително е да се включи повече двигателна активност. В резултат ставаме работоспособни, енергични, стройни и секси“, отсича Емилова.

Със съпруга си

Мениджър на 30 хотела смъкнал 50 кг

Д-р Емилова разказа пред „Телеграф“ и за някои от най-впечатляващите си случаи от последната година, избавени от стряскащи диагнози - „нелечимо“ високо кръвно, безплодие, автоимунни заболявания, диабет тип 2 и др. „Случвало ми се е да видя някой новопостъпил пациент и да не мога да се сетя откъде ми е толкова познат. Очите му са същите като на човека, за когото бегло се досещам, но... Оказва се, че той вече е бил при нас, спазвал е стриктно програмата и у дома и в резултат се е променил неузнаваемо. Под масата килограми мазнина живеел съвсем друг човек и с нашата програма се е спасил от болести и тежест. Пациент ми разказа, че след като стопил първите 10 кг само с едно гладуване, започнал да се качва до дома си на петия етаж с две туби от по 5 кг, изпитвайки радостта от спасението. И за да не се връща към старите навици, разбира се. Бих откроила случая на млад българин, роден и живеещ в Германия, мениджър на 30 хотела от известна верига. Когато за пръв път дойде при нас през февруари миналата година, тежеше 146 кг и беше поразен от тежка дископатия. Толкова зле се чувствал, че едва успявал да допълзи до хладилника, за да похапне нещо вредно. Остана за 20 дни гладуване и 10 захранване. Много бързо започна да се отърсва от болките и кошмара и сподели, че през цялото време е попивал като гъба лекциите ми, филмите за пациентите и препоръчваните книги. Връщайки се в Германия, става веган, сам прави още 20-дневна програма, остава на плодове и чай при всяко пълнолуние и новолуние. В резултат е нов човек - здрав, с променена външност, и най-важното - с нов поглед към живота и зареден за професионални успехи. Тази година, отново през зимата, пристигна в клиниката и едва го познахме. Свалил бе 50 кг и излъчваше вдъхновение. Благодарността му беше изписана на лицето и вплетена в думите“.

Плаши ме липсата на усмивки, не еврото

„За страната ни европейският път на развитие е съвсем ясно очертан. Приемането на еврото е очаквано и не бива да ни стряска. Добре ще е държавата да се погрижи за по-обхватна информационна кампания и да подготви обществото за промените в конкретен план. Повече ме плаши бъркотията в делника и липсата на усмивки и оптимизъм у хората. Мечтая да живеем по-добре и нацията ни да бъде водеща в Европа и света. Знам колко дълбока промяна е необходима, но можем да я направим, като всеки започне от себе си. Да покажем ценните си качества и да бъдем по- отговорни. Във всичко, но защо да не започнем със здравето“, споделя още д-р Емилова.

Лео Богдановски