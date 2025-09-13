Ф олкфурията Диона отново е правоспособен шофьор. Чалгаджийката се похвали в ТикТок, че са й върнали книжката, видя репортер на „Телеграф“. На клипче в китайската платформа тя съобщава на последователите си, че от два месеца вече има книжка, но избягва да шофира, а си е наела шофьор.

„От два месеца имам шофьорска книжка, но никъде не съм го споменала дори не шофирам“, признава Денислава Сашова, както е истинското й име.

Осъдена

Певицата бе спипана да шофира под въздействието на кокаин рано сутринта на 24 януари. Тогава е спряна за рутинна проверка на бул. „България“ в София и при направения полеви тест станало ясно, че е употребила наркотици. Диона прекара едно денонощие в ареста на Шесто РУ на МВР. Тогава обяви, че тестът е бил фалшиво положителен, че не е смъркала кокаин, а е пила нурофен.

Резултатите от кръвната й проба обаче я заковаха. На 6 ноември 2024 г. в крайна сметка Диона призна, че е употребила кокаин и се съгласи да сключи споразумение с прокуратурата, което беше одобрено от Софийския районен съд. Така 30-годишната изпълнителка на хита „Непокорна“ бе осъдена на 13 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Тя плати 700 лева глоба и стойността на луксозния джип „Порше Кайен“, който бе оценен от вещите лица на 28 000 лева, както и 1400 лева разноски по делото.

Нурофен

Наказанието й бе от 18 месеца без книжка, считано от момента на отнемането й – 24 януари 2024 г. Това означава, че действително свидетелството й е било върнато в края на юни – буквално като подарък за рождения й ден, който е 14 юни. Дали заради наркотиците или просто от страх да шофира, но Диона не кара сама автомобила си, а ползва услугите на шофьор.

„Предоставила съм автомобила на човек, които да ме кара от точка „А“ до точка „Б“, обясни тя. В ТикТок певицата отново засяга темата с нурофена, като подчертава, че не е заловена да кара насмъркана с кока, а е хваната да шофира „след употреба на субстанции“. „Това означава, че в кръвта ми могат да се съдържат дни след тяхната употреба това беше показано в моите кръвни изследвания“, дава яснота тя. “Няма безгрешен човек, осъзнала съм си грешката“, признава Диона.

Стефани Георгиева