Ц ената на водата за напояване пада от 15 ст. до 2,5 ст. за кубик. Това ще стане до края на годината, а стопаните ще получат разликата още през 2025 г. Това заяви Снежина Динева, шеф на „Напоителни системи“, пред „Телеграф“ по време на откриване на рехабилитираната част от напоителен канал „Тракиец“ до Хасково в края на седмицата. Лентата на съоръжението прерязаха премиерът Росен Желязков, еврокомисарят Кристоф Хансен, министърът на земеделието Георги Тахов и Снежина Динева. Кристоф Хансен заяви, че това е стратегическо съоръжение и от такива ще има все по-голяма нужда в ЕС заради климатичните промени.

Методика

Според Снежина Динева стопаните ще могат да получат разликите в цената за водата веднага щом Министерският съвет направи методиката за изчисление. Промените са възможни в резултат на законовите промени, които са направени в закона за водите, уточни тя.

Очаква се цената на водата за напояване да се редуцира с около 80%, а това, към което се стремят, е и да отпадне такса декар. Тя добави още, че няма да има приоритени сектори по отношение на таксуването и всички ще плащат еднакво. Досега оризопроизводителите са ползвали по-ниски цени.

Дунав

Напоителни системи започва рехабилитации на помпени станции в Северна България, за да могат българските стопани да ползват водите на река Дунав, така както основно се прави в Румъния. Вече има четири в Северна България, които обслужват около 30 хил. дка. Целта е да се ремонтират и останалите и това да стане още следващата година, каза Снежина Динева. Вече има много фермери, които искат вода за напояване в Северна България за царевица и слънчоглед, като те са основно в района на Плевен и Видин. За жалост няма инфраструктура за напояване в Кнежа, където се отглеждат големи площи с царевица. В района на Монтанско също имат малко заявки за подаване на вода. Според Динева язовир „Огоста“ е с голям капацитет и може успешно да се използва водата за напояване. Шефката на „Напоителни системи“ уточни, че всеки стопанин може да си направи справки къде има съоръжения за поливане на техния сайт.

Досега не е имало искания за доставяне на вода за поливане срещу пролетните мразове, отговори тя на въпрос на „Телеграф“. Ако има, ние сме в готовност, увери тя.

Пипер

Снежина Динева разказа, че каналът до Хасково е един от най-важните канали от НС. Това е канал М1, тръгва от язовир „Тракиец“ и е 47,5 км, пуснат е в експлоатация от 1962 г, но сега му се прави рехабилитация за първи път оттогава. Ремонтът е направен на 5,5 км със средства по Програма за развитие на селските райони. Така са увеличили поливните площи от 1500 дка на над 39 хил. дка в района на Хасково. Също така са повишили коефициента и икономия на вода над 32% и са намалили практически източването на вода от язовир „Тракиец“. В района се напояват основно зеленчуци, пипер, царевица, докато в Пловдивско предимно ориз и царевица.

Една трета от язовирите са пълни

Язовирите за напояване са пълни на 30,76% в момента и това е нормална стойност в края на всеки поливен сезон, увери Снежина Динева. Според нея трябва да вали поне един месец, за да се постигне запълване на обема до 60%.

С рехабилитациите и националното финансиране целта е да достигнат до 2 млн. дка поливни площи, а тази година те са били 390 хил. дка. 1,5 милиарда лева правителството ще даде за рехабилитации на напоителните съоръжения.

Светлана Трифоновска