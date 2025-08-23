И стинска райска градина има между къщите в софийското село Световрачене. Всяко цвете, растение и дърво си има място. Няма кич, но пък не липсват екзотични цветя и плодове. В градината му има от стари български цветя като калдъръмчета, са засадени японска мушмула, банан и алпийския сняг. Бялата корона на красивия храст и наситено-зеленият райграс са като свеж полъх в летните жеги. Всичко това е излязло от ръцете на пенсиониран в Испания строител, познат на съседите си като Светльо. Той заедно със сина си Иво и дамата на живота му Вики са направили райската градина с много желание. Светльо вече 16 години е пенсионер.

Иво подрязва банана, за да стане висок около 4 метра.

Имат много и разнообразни цветя.

Минало

Работил дълги години в строителството в Испания, а решението за пенсията му излязло само 15 дни след като подал документи. Като се върнах в България, чаках 6 месеца, за да ми кажат каква ще ми е пенсията, разказва Светльо. Споделя, че е заминал през далечната 1991 година, защото усещал, че в новото време няма да живее добре в България. Не съжалява за решението си до днес, а вече е на 81 години. Въпреки възрастта си не спира да работи в градината. Защото е свикнал като бивш състезател по лека атлетика да е много дисциплиниран и като се захване с нещо, да го прави както трябва. Така е бил и в Испания като работник, така и в собствената си градина, където сам е изградил голяма и масивна къща. Когато пътувах вчужбина с клуба, с който се състезавах, видях, че правят ниски къщи с гаражи под тях, споделя Светльо. Така направих и моят дом. Негова къща е на два етажа, но има и таван, който е превърнал в механа с музей. На него има кътчета от различни епохи, като стари телевизори, грамофон, но и много предмети от пребиваването в Испания. На тавана са и гърнета за носене на храна, които са на 130 години, а сега са скъп спомен на съпругата му Вики от нейните родители.

Таванът на къщата е превърнат в музей.

Характер

Градината е като неговия характер, а именно – красиви растения, които се гледат с много любов. Разбира се, цветята са посадени като по конец и всяко е на еднакво разстояние от другото. Лехите с пипер, домати и боб също са подредени като тухлите в къщата, все едно с нивелир. Отглежда и праскови, ябълки, малини. В двора има огромна череша, вишна и още много други. За да има добра продукция, тъй като семейството никога не се е занимавало с градинарство, използват новите технологии и четат в интернет, ако някое цвете или растение боледува. Приемат съвети и от съседи, роднини и приятели и успяват да се справят с предизвикателствата както на времето, така и със специфичните изисквания на всяко растение. Тревата, цветята и зеленчуците се поливат всяка сутрин, за да има влага в почвата. На въпрос дали може вечер, Светльо отговаря, че се прави сутрин, когато земята все още не е толкова топла. Благодарение на големите грижи реколтата от зелени чушки е солидна. Има дори и за съседите, защото Светльо, Вики и Иво, техния син, са добри приятели с тях и споделят добива, за да се насладят на вкусните зеленчуци и комшиите. Има разбира се и за техните внуци, прекрасните дами Емилена и София, които винаги, когато имат време са добре дошли, казва съпругата Вики. Цялата картина е допълнена и от прекрасни малки котета, които са се присламчили към семейството, защото усещат любовта и добротата им.

Декорират я с пънчета, украсени с растения

Дървета, които не дават плод или вече са прекалено стари, се режат, но остават в градината. С тях се прави декорация. Идеята е на Иво, който също има златни ръце. За да се запази дървото, се лакират. Използват се разклоненията на дърветата като крачета, а на стеблото се слагат саксии с цветя. За да са стабилни, някои от отрязаните пънчета се вкопават в почвата. Така изглеждат, все едно излизат от земята. Изкоренени дървета пък се превръщат в декорация за къщата, за да има автентичен и оригинален стил. От кората на бреза с привързан канап се правят украси за стените в дома.

Гледат нищо да не изхвърлят, а старите дървета превръщат в декорация.

Елена Иванова