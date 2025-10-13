С убсидиите за българските стопани ще се доближат до тези на колегите им от по-старите членове на ЕС. Това каза пред медии еврокомисарят по земеделие Кристоф Хансен в село Конуш, където участва в откриването на рехабилитирания напоителен канал „Тракиец“. Посещението му в България е част от обиколката в европейските страни, където той се среща с фермери за обсъждане на предстоящите промени на новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

България отдавна настоява средствата за подпомагане между старите и новите страни членки да се изравнят, за да има равнопоставеност. За това на всеки съвет на министрите настоява и министърът на земеделието Георги Тахов.

Структура

Комисар Хансен обясни, че става дума за многопластово решение. „За тази цел има средства по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП), има средства по линия на политиката на сближаване. Ние сме взели предвид необходимостта от „външно сближаване“, което означава, че българските земеделски стопани могат да се доближат до ЕС и другите държави“, каза Хансен. Според комисаря е ясно, че парите за следващата ОСП са ограничени, но трябва да ги използваме по-добре. „Ето защо предложихме и структура в тази посока, за да се гарантира, че отпусканите средства за фермите ще бъдат стабилни“, увери той.

Шарката

Ако всички животни бъдат ваксинирани, това няма как да е от полза за сектора, който разчита на износ. В ЕС прилагаме принципа на регионализация, което позволява на незасегнатите региони да продължат да изнасят. Но от неотдавнашните случаи - например с болестта шап - знаем, че някои трети страни не са приложили принципа на регионализация и напълно са изключили вноса от определени страни от ЕС, а тази забрана е пагубна за сектора“, отговори Хансен на „Телеграф“ какъв е коментарът му относно ваксинацията. Според него тя трябва да се прилага като крайна мярка. Той заяви, че в България всички данни показват, че изолирането на засегнатите стада е под контрол и че тенденцията е добра, защото цифрите намаляват, а не вървят нагоре.

Добитък

Кристоф Хансен призна, че има обща тенденция в ЕС добитъкът да намалява. Според него за последните 10 години броят на селскостопанските животни е намалял със 7,8%. Една от причините е много тежкият труд. Затова в следващата ОСП предложихме да се увеличи обвързаното с производството подпомагане, така че държавите членки да могат да го използват, особено в тези страни, където се наблюдава намаляване на броя на животните.

Светлана Трифоновска