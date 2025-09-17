М арко Кафалов от гоцеделчевското село Мосомище превръща производството на биологично месо в своя кауза. Той поема фермата от своя баща, който от началото на деветдесетте години започва с отглеждането на овце, но по-късно преминава на телета Абърдийн, известни с висококачествено и много скъпо месо. Една от основните причини Марко да се заеме с отглеждане на биотелета е, че те му връщат здравето, разказа младият мъж пред „Телеграф“.

Обрат

Историята е колкото любопитна, толкова и поучителна. На 15 години му откриват автоимунно заболяване, а по-късно за това, че е работил във влажна среда, се сдобива и с ревматоиден артрит. При неговия висок ръст тежал едва 73 г. и едва ходел. От артрита пръстите на ръцете му били изкривени. „Роден съм през 1995 г., имам съпруга и син, чакаме второ дете. Не можех да си позволя да живея по този начин“, споделя Марко. След като преминал през десетки професори, пил лекарства, които водят до инвалидна количка, съветвал се с експерти по храненето, кинезитерапевти, четял в интернет ден и нощ, за да открие своето лекарство. Обменял информация с хора, които имали подобни оплаквания. Така стигнал до извода, че ако не са здрави червата ти, няма как да бъдеш здрав.

Филм

В крайна сметка започнал да пие телешкия бульон, който освен всички витамини и ценни вещества за организма има свойството да прави филм в червата. Това е много важно, защото когато страдаш от пропускливи черва, отровите отиват в кръвта ти, обясни Марко. А филмът от бульона възпрепятства този процес. Всъщност това бавно натравяне е в основата на автоимунните болести, успял да разбере сред стотици безсънни нощи ровене в интернет и дебелите книги.

Така младият мъж стига до истината, че правилната и чиста храна е в основата на здравето. В момента всяка сутрин пие по една чаша за закуска, към която прибавя малко морска сол. Приема и други добавки, пак на основата на телешки продукти, които си набавя от Русия. В момента е здрав, прав и привлекателен млад мъж, а изкривяването на пръстите му изчезнало. Първият му син е верен помощник, докато продават продуктите си на пазара за биопродукти пред Министерство на земеделието всяка сряда и чакат скоро да се роди братче или сестриче.

Цех

Марко Кафалов освен биотелета отглежда биопуйки и птици. Построяват си и малък цех, в който преработват месото. Освен бульона произвеждат и телешка лой, а месото затворят в буркани. „Само това имам право да правя. Който иска, може да заповяда във фермата ми и да види как отглеждам животните“, обясни младият фермер.

Телетата първо бозаят и след това си има специално помещение, в което ги отглежда. Той сам си произвежда фуражите, а най-важното е, че не влага в тях никакви добавки, които да ускоряват растежа на животните. Става дума за хормона естроген, от който бързо нарастват, но след това на някои момчета почват да им растат гърди, когато се хранят с такова месо, каза Марко.

Подготвя пасища за пуйките

Марко има стадо пуйки и пилета. Отглеждат ги биологично, имат си двор, в който живеят на воля. В момента подготвя пасища за пуйките, а следващата година ще има такива и за другите птици. В момента пък съпругата му експериментира с телешката лой освен за готвене и за приготвяне на кремове, в които добавя и етерични масла.

На щанда му се предлагат и консерви със свинско месо. Те са от съседна биоферма, където отглеждат прасета, а един от братята е и известен български лекар уролог.

Хората вече търсят чиста храна, особено за децата си, защото тя е в основата на здравето, простичко обясни мотивацията си да работи по трудния, но правилен начин фермерът.

Светлана Трифоновска