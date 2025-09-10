П ървата пилотна площадка с наземни генератори, които ще пазят от градушки, ще бъде разположена в района на Карнобат, област Бургас, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Даден е старт на подготовката за изграждане на национална мрежа от наземни генератори, които използват сребърен йодид за ефективна борба с градушките, според заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов.

Анализ

Решението за внедряване на новата технология е взето след задълбочен анализ на съществуващата противоградова защита в страната. По време на проучването са разгледани добрите практики на държави като Испания и Франция, където подобни системи вече функционират успешно.

„В рамките на проучването разгледахме добрите практики на Испания и Франция, където успешно се прилагат автоматични наземни генератори, управлявани дистанционно. На базата на анализа взехме решение подобна система да бъде внедрена и в България“, обясни заместник-министър Капитанов.

Модел

Ключов етап от проекта е газовата инсталация за генератора в Карнобат да получи одобрение от националните контролни институции. Тя ще послужи като модел за изграждането на следващите съоръжения, като испанският опит ще бъде от съществено значение за създаването на безопасна и ефективна мрежа, отговаряща на българските и европейските стандарти.

Срещи

Според зам.-министър Капитанов местата за разполагане на останалите генератори вече са набелязани. Предстоят важни стъпки за финализиране на техните позиции.

„През октомври ще бъдат проведени срещи с местните власти и земеделските организации за уточняване на конкретните позиции. Целта ни е да изградим модерна и надеждна система от наземни генератори за противоградова защита в райони, където няма възможност да се прилагат ракетният и самолетният способ. По този начин ще осигурим спокойствие на стопаните и ще гарантираме опазването на техния труд.“

Помагат експерти от Испания

Испанските експерти, които сътрудничат по проекта, подчертаха предимствата на новия за България метод. Техният опит показва висока успеваемост при прилагането на тази противоградова защита в услуга на земеделските производители.

По време на посещението си те ще проведат серия работни консултации с българските специалисти. Проектът се осъществява с широко сътрудничество между няколко институции, включително Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.