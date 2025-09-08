П рез септември агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи около и под нормата за месеца.

След задълбочилата се суша падналите валежите в края на август бяха локални и само на отделни места в централните и източните райони овлажниха горния почвен слой. В по-голямата част от полските райони отсъства продуктивна влага в 50 и 100 см почвен слой, предупреждава Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ, в месечната агропрогноза за септември.

Почва

През първото и второто десетдневие на септември валежи със стопанско значение не се прогнозират и на много места в полските райони сухата и сбита почва ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с рапица. Голяма е вероятността за сериозни закъснения при сеитбата на тази маслодайна култура, която изисква прецизна агротехника. Агротехническият срок за сеитбата на рапицата е от края на август до края на второто десетдневие на септември.

През септември прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури, преодолели отрицателните последици от продължителната лятна суша.

Зрелост

В началото на месеца при среднокъсните хибриди царевица, отглеждани при поливни условия, ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните – преход от млечна към восъчна зрелост.

През повечето дни от месеца прогнозираното относително сухо и топло за края на лятото и началото на есента време ще осигури подходящи условия за прибиране на гроздовата реколта. Вследствие наднормените летни температури по-рано от обичайните срокове късните винените сортове грозде ще встъпят в технологична зрелост.

Метеорологичните условия през септември ще ограничават развитието на гъбни болести, с изключение на брашнестите мани. При зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу акарите, зелевата и памуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта.

Бръмбари

През месеца приключва вредната дейност на голяма част от неприятелите по овощните култури. В края на септември е желателно крушовите насаждения да се обследват за наличие на крушовия пъпкопробивач. Борбата срещу този неприятел е ефективна само срещу възрастните индивиди в началото на есента. При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (3 бръмбара на дърво) е необходимо да се извърши третиране.

През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури, подлежащи на осланяване.