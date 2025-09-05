М оже ли един бивш телевизионен продуцент да разбира от животновъдство и да смени правенето на телевизионни игри и предавания с отглеждането и доенето на кози?

Оказва се, че може и примерът за това е историята на Теодор Вълчев и неговата ферма „Каряна“.

До 2008 г. той се занимава със създаването и продуцирането на различни игрови формати, сред които и известното лицензирано хазартно предаване с водещ Иво Танев „Треска за злато“. След 15 години в продуцентския бранш обаче Теодор усеща, че всичко започва да му омръзва и да изпада в състояние на бърнаут. Решава, че спешно трябва да смени дейността, с която се е занимавал до този момент, и да продължи живота си в напълно различна посока. Съдбата го среща с французина Карлос, с когото в продължение на три години са съдружници в отглеждането на крави. След това обаче българинът решава да се отдели и да тръгне по свой самостоятелен път. Избира да отглежда кози.

Намерения

Всъщност отначало амбицията на бившия продуцент е да се научи как се прави сирене от козе мляко. Без да се колебае, той решава да почерпи на място знания и опит. И отива в Италия, където известно време работи като доброволец в козевъдна ферма в Тоскана. Там, докато чисти на животните, старателно попива всички тайни, свързани с тяхното отглеждане и с технологията на правенето на козе сирене.

След като се връща в България, Теодор Вълчев създава своята козевъдна ферма в района на малкото село Ягодово в община Берковица, Северозападна България. Фермата е създадена през 2015 г. и по думите на самия Теодор е „една осъществена мечта, далече от града“. Фермата стартира с 10 кози и 2 пръча, елитни животни, селектирани от Института по високопланинско растениевъдство и животновъдство в Троян от породите българска бяла млечна, англо-нубийска и тогенбург. Това са млечни породи, които на ден дават по 3-3,5 литра мляко. С годините стадото се увеличава и козефермата става все по-успешна. В най-добрите си години наброява 150 животни. Днес отглежданите във фермата животни са около 80. Предпланинският район около село Ягодово разполага с над 40 хил. дка пасища. Заради бедната на минерали почва и заради това, че част от тях попадат в „Натура“, те все още не са разорани и не са превърнати в блокове със зърнени култури, убиващи всякакво намерение за развиване на животновъдство.

След създаването на фермата Теодор превръща в реалност и амбицията си да се посвети на производството на продукти от козе мляко. Днес той признава, че в овладяването на майсторлъка е действал често на принципа на пробата и грешката, като така постепенно не само се е учил, но е и надграждал.

Продукти

Първите си продукти той прави за приятели, преди да започне да ги предлага на пазарите.

Част от продуктите на фермата

А с всяка изминала година продуктите от козе мляко на бившия телевизионен продуцент се увеличават. Най-богат е асортиментът от козе мляко и сирена. Ненапразно Теодор е усвоявал уменията в правенето им чак в Италия. Наред с традиционното бяло саламурено и пресносолно козе сирене се предлага и извара, тип маскарпоне и сирене „Рикота“. Наред с традиционните сирена се предлагат и деликатесни такива с чушка, риган и маслини. А също и сирене за печене на цена от 36 лв./кг. Сред най-търсените продукти на фермата е сиренето „Качота“ – зряло до 10 дни, зряло между 10 и 20 дни и отлежало. Цените им са между 26 и 46 лв./ кг. „Качота“ е тосканско сирене с кратък период на зреене, отличаващо се с мека кремообразна текстура и с мек деликатен вкус, който в зависимост от вида на пашата може да има ухание на различни горски и полски билки. Колкото по-дълго е отлежало сиренето, толкова по-твърд и остър е вкусът му. Най-благоприятното време за производство на това сирене е през пролетта, когато е сезонът на най-ароматните и свежи цветя и билки.

Цени

Сред предлаганите млечни продукти във ферма „Каряна“ са още и козе прясно мляко на цена от 5,50 лв./л, айран от козе мляко за 5 лв./л, козе кисело мляко кофичка от 0,560 кг за 5,60 лв., масло от козе мляко – 54 лв./кг.

Наред с това във фермата на Теодор Вълчев се предлагат и продукти от краве и биволско мляко. Суровините той купува от проверени производители. Продуктите от краве мляко са: прясно мляко – 4 лв./л, кисело мляко – 4 лв. за кофичка от 0,580 кг, халуми краве сирене за печене – натурално, с билки и с чили, краве масло и кашкавал по 31 лв./кг и извара от пълномаслено краве мляко – 6 лв. за 300 грама. Биволските продукти са: мътеница – 4 лв. за литър, сирене – 24 лв./ кг, кисело мляко – 6 лв. за кофичка, саламурено сирене – 22 лв./кг. Мътеницата е традиционна българска напитка, богата на витамини и пробиотици, които подпомагат храносмилането и подсилват имунната система. Наред с посочените млечни продукти фермата на Теодор предлага и домашен сладолед „Каряна“ – 10 лв. за 0,250 кг, с уникален вкус и приготвен от подбрани млечни продукти и с изцяло натурални аромати.

6 лв. за чаша магарешко мляко

„Черешката на тортата“ в козефермата в Ягодово е предлаганото магарешко мляко – 6 лв. за 100 мл. За някои цената му може да се стори висока, но трябва да се има предвид, че и у нас, и по света то е ценен и много рядък продукт. Магарешкото мляко е подходящо за употреба и от хора с алергии към кравето мляко. А освен това заради сходния си състав с човешката кърма то може да се използва и за храна на бебетата. И не на последно място – магарешкото мляко се ползва и в козметиката за подхранване и разкрасяване на кожата.

Освен млечни козеферма „Каряна“ предлага и месни продукти. Сред тях е уникален суджук, който се приготвя от 70% козе и 30% свинско месо и това му придава ароматен и плътен вкус. Продуктите си Теодор Вълчев продава на пазара в „Ситняково“ в София, както и на място във фермата.

Иван Първанов