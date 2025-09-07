И стински срив в производството на домати се наблюдава в България от 2000 г. насам, показва проучване на „Телеграф“ на база данни от Евростат.

Реколтата е намаляла над три пъти. През 2000 г. са били произведени 410 хиляди тона, докато през миналата година количеството е било само 128 хиляди тона. Най-лошата година за производителите на домати е била 2012-а – тогава са били произведени едва 94 хил. тона.

Производството на моркови също намалява. Най-добрата година е била 2004-та, когато са били произведени 34 хил. тона. За сравнение – през миналата година реколтата от моркови е възлязла на 10,2 хиляди тона.

Почти наполовина е намаляло и производството на лук. През 2000 г. продукцията е възлизала на 68 хиляди тона, докато миналата година тя е била 35,82 хиляди тона.

Общо 527 хиляди тона е била продукцията от зеленчуци, включително пъпеши, през миналата година в България. Реколтата има ръст спрямо 2023-та, когато са били произведени 469,6 хиляди тона. Увеличение има и спрямо 10 години назад – през 2014 г. са били произведени 389,65 хиляди тона.

Срив в производството се наблюдава и при основните плодове. Така например производството на ябълки у нас е намаляло два и половина пъти. През 2000 г. реколтата е възлизала на 89 хил. тона, докато през миналата година в България са били произведени едва около 37 хил. тона ябълки.

В съюза

През 2024 г. страните от ЕС са прибрали реколта от 62,2 милиона тона свежи зеленчуци, показват още данните на Евростат.

Това е ръст с 6% спрямо реколтата от 58,8 милиона тона през 2023 г.

Производител номер 1 е Испания, която е дала 14,8 милиона тона. На второ място е Италия с 13,9 милиона тона, а на трето – Франция с 5,8 милиона тона. Трите държави държат дял от 55% от цялата произведена реколта в ЕС.

При няколко ключови култури се наблюдава ръст в производството. Продукцията на домати е нагоре с 5% до 16,8 милиона тона. Реколтата на моркови отбелязва увеличение с 6% до 4,7 милиона тона. Производството на лук е с 11% по-високо и възлиза на 7 милиона тона.

Най-големият европейски производител на домати е Италия с дял от 36% от общата продукция. На второ място е Испания (27%), а на трето – Португалия (10%).

Производител номер 1 на моркови е Германия (дял 18%), следват Франция (14%) и Полша (12%). Първа по производство на лук е Нидерландия, която дава 26% от общата продукция. Следват Испания (дял 20%) и Германия (12%).

Плодове

През 2024 г. производството на плодове и ядки (без цитруси, грозде и ягоди) е било 24,3 милиона тона. Това е спад с 2% спрямо реколтата през 2023 г. Най-голям производител е Италия с 5,4 милиона тона. На второ място е Испания (4,3 милиона тона) и Полша (4,1 милиона тона). Заедно делът на трите държави в общото европейско производство е 57%.

11,6 милиона тона е била реколтата от ябълки през 2024 г. Производител номер 1 е Полша с дял 29% от общото производство. На второ място е Италия (21%), а на трето – Франция със 17%. Европейското производство на ябълки през 2024 г. е намаляло с 4% спрямо предходната година.

Нидерландия е лидер при крушите

ЕС е произвел и 1,9 милиона тона круши през миналата година. Това е с 2% повече спрямо 2023-та. Основните производители са Нидерландия (17% дял) и Белгия (15%).

Производството на праскови е съсредоточено в Испания (дял 37%), Италия (33%) и Гърция (21%). Заедно трите държави дават 91% от общата продукция на ЕС за годината. През 2024-та реколтата от праскови намалява с 2% спрямо предходната година.

София Симеонова