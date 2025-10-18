К озите имат впечатляващи възможности. Оказва се, че те от години се използват в САЩ при лов. Узнавайки за това, Алиша Томаси и партньорът й Мат решават да обучат коза за ловен спътник. Как точно успяват да го направят разказва новозеландският сайт Farmers Weekly, цитиран от Агри.бг.

Героят на днешния материал е козелът Гавин. Той е на две години и няма нищо против да замени пасището с приключения в гори и по хълмове.

Тренировки

Гавин е кръстоска между няколко породи. Обучението му стартира още докато е малък. Алиша и Мат започват да водят козлето на разходки в гората, докато то още се храни от шише. Още тогава започва да свиква с шума при стрелба.

През тези две години го тренирахме, водехме го на кратки разходки с нас, когато ловуваме. Правехме разходките все по-продължителни, казва Томаси.

С времето Гавин започва да прави компания на стопанката си, докато тя тича сутрин. Когато се затичаш, той тръгва след теб, споделя Алиша. „Забавно е. Аз водя кучето на каишка, но не и козела, защото той е по-възпитан от кучето и стои до мен“, допълва тя. Ако си мислите, че Гавин просто тича, заблуждавате се. Козелът е оборудван с екипировка като истински асистент за лов. Той може да носи без проблем по 20-30 кг.

Гавин тотално променя играта. С него можем да носим много повече храна, когато сме на лов, казват стопаните му. От козела има и друга полза.

Помощ

Животното помага, когато по хълмовете се срещат със стада от кози. То много добре се разбира с тях и дори понякога увлича други кози след себе си.

Служи и като добра стръв. Елените понякога се объркват. Застават на място и го гледат с почуда. Това ни печели ценни секунди, казват Алиша и Мат.

Гавин е първият козел в Нова Зеландия със специално разрешително за използване по време на лов. Очаква се скоро към него да се присъединят и други представители на вида му. Един от тях е Кевин - племенникът му. Той все още се обучава за ловни приключения.