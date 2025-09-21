К лиматичните промени влияят върху производството на трюфели в континентална Европа, но учените смятат, че те създават идеалните условия за Шотландия да отглежда една от най-ценните храни в света.

По-сухите условия на континента доведоха до спад в производството, като някои сценарии предсказват колапс на отглеждането на трюфели в Испания в рамките на едно поколение, съобщава Би Би Си. Експерти от Университета в Стърлинг отглеждат трюфели на западния бряг на Шотландия и казват, че промяната към по-влажно лятно време осигурява перфектната среда за реколтата. Те казват, че трюфелите, отглеждани на остров Бют, са по-силни и по-ароматни от тези от континента, което ги прави силно търсени от готвачите.

Професор Пол Томас, експерт по култивиране на гъби в Университета на Стърлинг, засадил един ред лешници през 2020 г. в градината си в Аског он Бют. Корените на дърветата били „заразени“ със спори на трюфели преди засаждането. Образуването на трюфелите под земята отнема време – понякога са нужни 7 години. Ловците на трюфели откриват ценната гъба с помощта на специално обучени кучета. Проф. Томас е обучавал кучето си Ру, което е подушило първата ценна гъба това лято. „Ловците на трюфели в Европа минават през труден период заради изменението в климата и намаляването на валежите“, казва той. Именно климатичните промени обаче създават идеални условия за трюфели в Шотландия.

Изследване

Проф. Томас е ръководел екип от изследователи, които през 2019 г. изготвили статия, изследваща въздействието на изменението на климата върху производството на трюфели в Европа. В нея се прогнозира спад в производството между 78% и 100% до края на века, в зависимост от нивото на глобално затопляне. Въпреки че повечето страни са се ангажирали да ограничат затоплянето до между 1,5 и 2 градуса по Целзий, светът не е на път да постигне тази цел. Средната глобална температура надхвърли целта от 1,5 градуса за първи път през 2024 г. Смята се, че трюфелите са се развивали в древните гори на Шотландия, преди да бъдат изгубени преди векове. Те разчитат на корените на дърветата за оцеляването си. При подходящи условия една градина може да произведе до 20 килограма на хектар. В момента трюфелите се продават за повече от 550 паунда за килограм (1250 лева).