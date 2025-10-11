С татистиката увърта колко точно овче сирене изнася България и какво печели от това, сочи проучване на „Телеграф“.

Информацията е важна, защото печалбите от продажби на овчи млечни продукти в трети страни и ЕС са най-сериозният коз на преработвателите, които експортират, и са категорично против стадата да се ваксинират срещу шарка. От другата страна са голяма част от овцевъдите, които дадоха 7 октомври за краен срок на министъра на земеделието и храните Георги Тахов да излезе с ясна позиция за ваксините. Тяхната теза е, че страната губи поголовието си от овце, а умъртвяването на заболели животни ще доведе до нечуван скадал в историята на българското животновъдство и страната преди Великден ще се окаже без български агнета. Тази теза защитава капацитетът по овцевъдство проф. Дойчо Димов. Според него по неофициалната статистика поголовието е паднало под 700 000 и това е достатъчна причина, за да се подходи като при кризисна ситуация с ваксини. Симеон Караколев, съпредседател на НОКА, обяви, че вече 60% от фермерите тайно и незаконно си ваксинират стадата. Миналата седмица (НОКА) Националната овцевъдна и козевъдна асоциация предупреди в отворено писмо до МЗХ и медиите, че ще блокират пътя на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен, който идва на посещение в България в края на седмицата, ако МЗХ не излезе с решение за ваксините. Симеон Караколев коментира пред „Телеграф“, че ябълката на раздора е в агенцията по храните, които се страхуват да вземат решение за ваксинацията, защото се страхуват от лобито на преработвателите, които изнасят овче сирене.

От друга страна, министърът на земеделието Георги Тахов предупреди, че няма да излезе с категорично решение, преди проблемът да бъде обсъден с всяка парламентарна група. Причината е, че срещу ваксините има солидно лоби и е нужно да се прецени дали страната няма да понесе големи загуби.

Числа

Статистиката обаче увърта за това колко и за какви суми е износът. Това е становището и на МЗХ, към които „Телеграф“ постави конкретно питане. Въпреки твърденията, че бизнесът и респективно страната ще загубят много пари, ако се наложи ваксинация, защото така контрагентите ще се откажат да купуват сирене от ваксинирани животни, на никого не е ясно колко точно пари влизат в страната от продажбата на овче сирене. Това става ясно и от отговора на Министерството на земеделието.

“Официалната статистика на България (НСИ) отчита външната търговия съобразно кодовете по Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС, в която за млякото и млечните

продукти (с изключение на сиренето в саламура) не съществува разграничение по видове мляко. В този смисъл не е възможно да се предоставят официални данни за износа конкретно на овче мляко и продукти от него. Единственият код от КН, който конкретизира вид мляко, е 0406 90 50 „Сирене от овче или биволско мляко в съдове със саламура (с изключение на сирене Feta)“, но както се вижда от наименованието му, и при него не може да се отдели само сиренето от овче мляко”, пишат в отговора до „Телеграф“ експертите от МЗХ. Според тях „може единствено да се предполага, че по-голямата част от износа по този код от КН представлява сирене от овче мляко поради по-малкото производство на биволско мляко изобщо в страната.”

Смес

Така според НСИ за последните три години България е продала в ЕС 12976 тона овче и биволско саламурено сирене, на стойност 52057834 евро. Разбивката по години е както следва през 2022 г. експортът е 4 929 т за 26 399 764 евро, за 2023 г. са продадени 4 336 т за 26 687 920 евро и за 2024 г. са продадени 3711 т за 22 72 9940 евро. Това прави преработени 65 тона сурово мляко, или 65 000 литра, ако се има предвид, че 1 кг овче сирене се прави от 5 л мляко, горе-долу колкото и биволското.

Количества, подходящи по-скоро за малка мандра или фермерски цех, който има право да обработва на ден до 1000 л.

Обезщетения

От друга страна, агенцията по храните (БАБХ) предостави данни относно евтаназията само на животните, заболели от шарка, за миналата и тази година. Според ветеринарите през 2024 г. във връзка с констатирани огнища на шарка по овцете и козите са евтаназирани общо 2226 дребни преживни животни (ДПЖ).От началото на 2025 г. умъртвените овце заради огнища на шарка са достигнали 19 756 ДПЖ. Изплатените обезщетения за евтаназия само от шарка миналата година са 379 249,69 лв., а тази година те възлизат на 4 540 049,96 лв. досега. Според БАБХ за 2025 г. евтаназирани 19 756 при поголовие от 1 268 498 овце се равнява на 1,55% от

поголовието.

Отворено писмо на НОКА: Излизаме на протест

Едни фермери вече ваксинираха над 30 000 овце и си осигуриха спокойствие. Други се плашат от мандрите и треперят да не им намалят цената на млякото. А болшинството – хората, които чинно чакат държавата да започне ваксинация – отново са жертви. Те губят животни, доходи и надежда, защото вярват в институциите, които за пореден път ги предават. Вместо да вземе решение, министър Тахов заяви, че „ще пита народните представители“. А след тях може би и Светия синод?!

Няма да стоим и да гледаме как фермерите се превръщат в заложници на нерешителността на институциите и диктата на мандрите.

Затова на извънредно заседание на УС на НОКА решихме:

1. До 07.10 министър Тахов да обяви решението на държавата с поемане на всички произтичащи от него отговорности.

2. Преизчисляване и изплащане на адекватни обезщетения на абсолютно всички стопани от засегнатите от заповеди на БАБХ населени места.

3. Обявяване на форсмажор за всички овцевъди и козевъди в България по отношение на ограничените действия по мерките за подпомагане от Кампания 2025.

Освобождаване от данъци за 2025 и 2026 на всички собственици с евтаназирани животни.

С настоящата декларация обявяваме протестна готовност.

При неизпълнение на горните искания на 10.10 ще излезем на национален протест.

Светлана Трифоновска