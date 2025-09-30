С три дни дегустации на биохрани, музика, танци, ядене и пиене отбелязаха празника на биоземеделието във Велико Търново от 26 до 28 септември.

България за първи път в такъв мащаб отбелязва датата на органичните производители тази година, а основният организатор е Министерство на земеделието и храните. За първи път празникът се изнася извън София, за да се популяризира чистата храна в различни райони на страната. Над 100 къщички на биоферми от цялата страна са разположени в парка в центъра на старата българска столица.

Ути Бъчваров демонстрира кулинарните си умения.

Сред красивите алеи любителите на органичното земеделие и животновъдство могат да открият плодове, зеленчуци, сирена, сокове, неочаквани видове оцет, малини, ягоди, биомаса и деликатеси. За празника пристигнаха Ути Бъчваров и Васил Найденов, а тържеството откри Георги Тахов, министър на земеделието и храните.

Цени

В интерес на истината цените на повечето от храните са почти като тези на конвенционалните храни. Орехите с черупка са 15 лв. за кг, белените са по 25 лв. Според производители горчив вкус имат ядки, които са стояли белени дълго време и са пострадали от горещините. Въпреки жегите от биоферма за зеленчуци до Варна съобщиха пред „Телеграф“, че са имали добра реколта и имат клиенти от цялата страна.

Щандовете са претрупани от био плодове и зеленчуци.

Между 50 и 100 лв. плащат клиентите за кашон биозеленчуци от морската столица, като не е задължително да е тип кошница, разказа собственикът Даниел Ненков. Той допълни, че био купуват хората, които държат на здравето си, и не е задължително да са богати. Преобладават потребители с малки деца.

Находки

Таханите от различни видове ядки са от най-често срещаните продукти на преработката. Сред неочакваните биоизкушения има изненадващи находки. Такива са например новите видове оцет от сини сливи, но и ядки на орех. Те освен за овкусяване на салати могат да се използват за профилактика срещу диабет, сърдечносъдови заболявания и др. Масло от синя слива за 25 лв. е средство за получаване на копринена кожа, особено подходящо е и за бебета, както и за страдащи от алергии и изгаряния.

Даваме 5-6 лева за биосок.

Сред многобройните щандове могат да се видят и живи плодови сокове. Те са такива, защото са студенопресовани, без никакви консерванти и се съхраняват чрез шоково замразяване. След като се извадят, издържат около две седмици. Особено приятен е сокът от череша, ягоди и малини. Малко шишенце струва 6 лв.

Албена Симеонова: Фермите са вече 6000

Биопроизводителите вече са около 4%, около 6 хиляди, но най-много са в област Бургас, където достигат 399 броя оператори.

Това каза пред „Телеграф“ председателят на Асоциация на биопроизводителите в България Албена Симеонова. В района освен производители на плодове, зеленчуци, меса има и био мидена ферма. Това, от което се нуждаем, са пазарите, каза Албена Симеонова.

Щандовете са претрупани от био плодове и зеленчуци.

Имаме нужда от още много реклама. Тя допълни, че хората трябва да знаят, че цените на биопродуктите и на конвенционалните храни са почти равни. Въпреки пораженията от измръзванията през пролетта ще осигурим нужните количества плодове за програмата „Училищен плод“, каза Божидар Петков, председател на асоциацията на малинопроизводителите.

Министър Георги Тахов: Няма причина за скок на олиото

Няма основание цените на олиото да се покачват, отговори на въпрос на „Телеграф“ министърът на земеделието Георги Тахов по време на откриване на Празника на биопроизводството във Велико Търново. Въпреки че реколтата на слънчоглед и царевица е по-слаба от обичайната, тя е приблизително като миналогодишната. Дотолкова, че стига да се натоварят мощностите за фураж и производство на олио. Категорично няма основание олиото да поскъпва, каза той.

Светлана Трифоновска