2 милиарда души могат да бъдат изхранени всяка година, ако фермите в световен мащаб спрат да хранят със зърно индустриално отглежданите животни.

Това се казва в нов доклад от неправителствената организация Compassion in World Farming.

Освен това може да се освободи обработваема земя с размерите на Мексико, ако тази практика бъде преустановена, пише Евронюз.

Докладът бе обявен по повод Международния ден на храната, който се отбелязва на 16 октомври. Анализът показва до каква степен индустриалното земеделие се отразява на хранителната верига, както и неефективните практики, които влошават показателите за изхвърляне на храна.

Скандално

„Просто е скандално как стотици милиони хора гладуват, докато позволяваме стотици милиони тона храна да бъде изхвърляна на боклука всяка година от индустриалните животновъдни ферми“, коментира Питър Стивънсън, съветник по политиките в неправителствената организация.

Изхвърлянето на храна е комплексен проблем с много последствия. В глобален мащаб 1,2 милиарда тона храна отива на боклука още преди да напусне фермата. Това е над 15% от цялата продукция.

Според Евростат ЕС изхвърля почти 60 милиона тона храна всяка година. Като стойност загубите възлизат на 132 млрд. евро. Около 9% от този разход се падат на първичното производство, каквото е земеделието, а 18% - на преработвателния и производствен сектор. Повече от половината хранителни отпадъци се изхвърлят от домакинствата.

Според Compassion in World Farming всяка година се прахосват 766 милиона тона зърно, предназначено за храна на животните във фермите. Това е повече, отколкото изхвърлят домакинствата (631 милиона тона), ресторантите (290 млн. тона) и магазините (131 млн. тона).

Тези практики влияят и на използването на земята, като ефектите са свързани с отглеждането на монокултури, употребата на пестициди и торове, загуба на биоразнообразие, замърсяване на въздуха и водите.

Земя

Ако ЕС спре да използва зърно за храна на индустриално отглежданите животни, почти 15 милиона хектара обработваема земя ще могат да се освободят за отглеждане на храна за хората. Тази площ е съпоставима с размерите на Гърция.

Почти 125 млн. тона зърно в Европа се прахосва за изхранването на животните във фермите. Това е достатъчно за покриване на нуждите от храна на 280 милиона души. Проблемът се утежнява от неефективността на производството. Ако нищо не се промени, необходимото зърно за изхранване на животните ще се удвои към 2040 г.

Compassion in World Farming посочва и как да се решат поставените проблеми. Предложението е да се развива регенеративното земеделие, като животните се изхранват с продукти, които не могат да се използват от хората. Това означава развитие на пасищното животновъдство, използване на странични продукти, както и на хранителни отпадъци.